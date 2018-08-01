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Поперек дороги
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Поперек дороги 

Российская Газета 1 августа 2018
Фото: Российская Газета
Минтранс России считает пока нецелесообразным проводить реконструкцию автодороги Джубга — Сочи
Ведущую к морю дорогу Джубга — Сочи хотят реконструировать, сделав ее четырехполосной (по две полосы в обе стороны) и проложив в обход курортным поселкам и городам. Если проект Росавтодора реализуют, расчетная скорость на ней составит 120 километров в час. Но Минтранс России считает пока нецелесообразным проводить реконструкцию автодороги Джубга — Сочи. Об этом сообщили «РГ» в пресс-службе ведомства.
Варианты реконструкции автомобильной дороги Джубга — Сочи (А-147) действительно прорабатывались минтрансом и Росавтодором. Предварительные технические и финансовые оценки говорят о том, что это чрезвычайно капиталоемкий проект. В нынешних ценах его реализация оценивается не менее чем в 1,6 триллиона рублей, сказали в минтрансе. Кроме того, реализовать проект крайне сложно технически. Для этого надо будет вывести часть участков железной дороги с побережья. В таком случае на время дорожной стройки нормальное движение поездов и автомобилей вдоль побережья будет серьезно затруднено. Это существенно осложнит работу всей инфраструктуры одного из ключевых курортных регионов страны, заметили в ведомстве.
Однако региональные власти придерживаются другой точки зрения.
— Вопрос строительства такой дороги мы не раз поднимали на федеральном уровне, и для Краснодарского края очень важно, что сейчас инициатива детально рассматривается. Безусловно, это дорогой проект, но для нашего курортного региона он жизненно необходим, наши прибрежные территории давно заслуживают такую трассу, — рассказал, в свою очередь, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
И правда, нынешний двухполосный серпантин к морю уже давно не выдерживает критики. Федеральная трасса А-147 «Джубга — Сочи» начинается от автодороги М-4 «Дон» и проходит через Туапсе, Лазаревскую, Лоо, Сочи до Адлера. Протяженность этой дорожно-транспортной артерии составляет чуть более 210 километров. Практически на всем протяжении дорога имеет по одной полосе в каждую сторону.
Вопросы, разумеется, не к качеству покрытия, а к пропускной способности. Она изобилует участками, которые рассчитаны лишь на 12 тысяч автомобилей в сутки. На деле же в разгар курортного сезона здесь зачастую фиксируют трафик в 60 тысяч машин в сутки… В итоге скапливаются многочасовые пробки из авто желающих отправиться к морю или же, наоборот, вернуться с отдыха. Основные заторы обычно в местах пересечения транспортных и пешеходных потоков в курортных поселках. В результате эту дорогу уже давно назвали одной из самых проблемных в крае. Так, по данным регионального управления ГИБДД, только за 2017 год здесь зафиксировано 286 аварий, в которых были пострадавшие или погибшие. Большинство произошло именно в летние месяцы.
Справедливости ради стоит вспомнить, что ранее власти уже пытались улучшить транспортную доступность курортов Черноморского побережья на этом участке. В частности, была введена в эксплуатацию транспортная многоуровневая развязка в районе Джубги. Однако и она не спасла. К началу курортного сезона появились надземные переходы в Лазаревском районе Сочи и Туапсинском районе. Что существенно облегчило задачу автомобилистам, но не решила ее полностью.
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