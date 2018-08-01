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Строительство объектов к саммитам ШОС и БРИКС в Челябинске идет по графику
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Строительство объектов к саммитам ШОС и БРИКС в Челябинске идет по графику 

РИА Новости 1 августа 2018
Фото: РИА Новости
ЧЕЛЯБИНСК, 1 авг — РИА Новости. Строительство объектов к саммитам ШОС и БРИКС в Челябинске в 2020 году, в том числе конгресс-холла, общественно-делового центра и гостиниц, идет по графику, сообщила в среду пресс-служба губернатора региона.
Губернатор Борис Дубровский в среду осмотрел ход строительных работ на объектах, которые возводятся в Челябинске к саммитам ШОС и БРИКС в 2020 году: конгресс-холла «Таганай», общественно-делового центра и двух гостиниц.
"Темпы строительства (конгресс-холла «Таганай») соответствуют графику. Это основная площадка, на которой будут проходить саммиты, и готовность всех прочих объектов также не вызывает сомнения. Есть, конечно, отклонения, но это рабочие моменты. За каждым объектом закреплен ответственный человек. К моменту проведения саммитов мы будем готовы", — цитирует пресс-служба слова Дубровского.
До конца года застройщик планирует возвести пять этажей здания, установить стены и кровлю на той части помещения, где будет размещаться основной конференц-зал, уточняется в сообщении.
Как сообщил директор компании-застройщика Алексей Наговицын, основные строительные работы планируется завершить к августу 2019 года, затем начнется внутренняя отделка помещений. «Мы идем в нормальном графике и выдержим сроки, согласованные с администрацией президента РФ и другими структурами», — сказал Наговицын.
На стройплощадке общественно-делового центра на набережной реки Миасс Дубровский осмотрел ход работ по подготовке к заливке фундамента здания, где сейчас строители усиливают основание для заливки бетона, а бурильщики работают в круглосуточном режиме, добавляется в сообщении.
По словам директора хозяйственного партнерства «Конгресс-холл» Виталия Передерия, проект на строительство общественно-делового центра с сегодняшнего дня зашел в госэкспертизу. «После получения положительного заключения мы сможем приступить к самому строительству. По планам темпы работ у нас такие: один этаж в неделю. И закончить объект мы намерены к саммитам ШОС и БРИКС», — отметил он.
Также губернатор посмотрел стройплощадки, где инвесторы возводят гостиницы, в которых будут останавливаться в дни саммитов члены международных делегаций. Как заверили главу региона бизнесмены, все работы укладываются в утвержденный график, сообщает пресс-служба.
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