Власти Рязанской области ведут переговоры с иностранным инвестором о вложениях в конезавод

МОСКВА, 1 августа. / ТАСС /. Правительство Рязанской области планирует привлечь иностранных инвесторов к реализации проекта по восстановлению усадебного комплекса конца XVII века, на территории которого расположено крупнейшее в стране предприятие по разведению лошадей русской верховой породы — Старожиловский конный завод. Об этом в ходе пресс-конференции в среду сообщил журналистам губернатор Рязанской области Николай Любимов

"Сейчас мы выходим на переговоры с одним из иностранных инвесторов, который уже занимается в России деятельностью, связанной с коневодством, бизнес у него в других сферах деятельности лежит. Надеемся, что его удастся заинтересовать этим объектом", — сказал губернатор.

Он также отметил, что власти региона готовы обратиться в Минкультуры РФ , в подчинении которого сегодня находится усадебный комплекс, для решения вопроса о передачи зданий из федеральной в региональную собственность. По словам губернатора, это позволит более оперативно работать с инвестором.

"Федеральных средств на этот объект в ближайшее время найти не удастся однозначно, об этом мы говорили и с министром культуры РФ, и с министром сельского хозяйства РФ. Единственное, что сейчас можно сделать — это как раз привлечение инвестора, потому что оценка реконструкции хотя бы половины объектов, включая основные конюшни, оценивается в порядка 1 млрд рублей. Естественно, там должны быть очень мощные крупные инвесторы, которые смогут привести это все в порядок, сохранить и начать развивать", — добавил Любимов.

Как пояснил ТАСС директор Старожиловского конного завода, заведующий кафедрой коневодства Российского государственного аграрного университета — МСХА им. Тимирязева Владимир Демин , сегодня на предприятии содержатся около 200 лошадей русской верховой породы, в том числе 70 — на территории конюшен усадьбы, построенной в конце XIX века. Ранее Минкультуры РФ объявляло конкурс на заключение договора аренды комплекса за 1 рубль в год на 40 лет, с условием восстановления, однако желающих стать арендаторами помещений не нашлось.

"Поскольку здание находится в федеральной собственности, областные власти могут оказывать финансовую поддержку только на содержание лошадей, при этом сам комплекс требует ремонта", — сказал Демин.

Старожиловский конный завод

Старожиловский конный завод был открыт в 1893 году на средства сына известного предпринимателя и мецената барона Павла фон Дервиза. Известно, что уже в первые годы существования поголовье животных на заводе превышало 2,5 тыс. Сегодня на территории комплекса сохранилось несколько зданий, конюшня на 140 мест и манеж, которые нуждаются в реставрации. Ранее власти неоднократно заявляли о намерении развивать как само предприятие, так и туристическую привлекательность усадьбы.