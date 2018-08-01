«Ночлежка» собирает питьевую воду для бездомных

Благотворительная организация «Ночлежка» 1 августа начала акцию по сбору питьевой воды для бездомных людей «Как пить дать». Акция продлится неделю — до 8 августа.

Желающие помочь могут приносить воду в любой день недели с 9 до 22 часов в приют «Ночлежки» на Боровую улицу, 112Б (вход с Расстанной улицы, около дома 1).

В организации отметили, что предпочтительнее негазированная вода в бутылках емкостью 0,5-0,6 л. Это наиболее удобная тара для раздачи. К тому же потом бездомным людям будет удобно носить с собой такие бутылки и наполнять их водой по мере возможности.

Всю собранную воду сотрудники и волонтеры «Ночлежки» раздадут нуждающимся людям на стоянках Ночного автобуса. За один рейс за помощью к нему приходит 150-200 человек.

Прошлым летом во время акции «Как пить дать» горожане собрали более одной тонны воды.

Ранее стало известно, что сеть отелей Hilton и «Ночлежка» запустили в Петербурге проект по профессиональному обучению и трудоустройству бездомных, который поможет подопечным благотворительной организации вернутся к нормальной жизни.

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