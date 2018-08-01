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С мобильных операторов соберут на цифровую экономику
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С мобильных операторов соберут на цифровую экономику 

Финмаркет 1 августа 2018
Фото: Финмаркет
Совет по развитию цифровой экономики при Совете федерации предложил правительству переориентировать фонд, субсидирующий проект по устранению цифрового неравенства, на поддержку цифровой экономики в целом, сообщает "Коммерсантъ". Сейчас фонд пополняется за счет взносов операторов связи примерно на 14 млрд руб. в год, туда же можно направить их платежи за частоты, полагают аналитики. Сами операторы опасаются нецелевого расходования фонда и предлагают подключить к его финансированию интернет-компании.
С инициативой по созданию фонда для проектов цифровой экономики еще в 2017 году выступал на тот момент глава Минкомсвязи Николай Никифоров. Он предлагал обособить существующий фонд, поскольку часть средств из него неоднократно расходовалась на другие отрасли экономики. В 2016 году это привело к недофинансированию проекта устранения цифрового неравенства (программа по повышению доступности услуг интернета), который реализует «Ростелеком». Из резерва фонда универсальных услуг связи также финансируется база перенесенных абонентских номеров, работа таксофонов и пункты коллективного доступа в интернет. Резерв фонда пополняется за счет взносов операторов связи, которые направляют в него ежеквартально 1,2% выручки от услуг связи. В 2016 году он составил 13,7 млрд руб., аналогичная сумма ежегодно заложена в бюджете на 2017–2019 годы. По прогнозу, объем финансирования из фонда за десять лет должен составить около 168 млрд руб.
"Мы надеемся, что идеи и предложения, которые обсуждались на совете, будут представлены и нам", — заявила «Ъ» представитель курирующего развитие цифровой экономики вице-премьера Максима Акимова Алия Самигуллина. Предложение совета требует обсуждения и с участниками рынка, полагает собеседник «Ъ» в одном из федеральных операторов.
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