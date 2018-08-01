Потребители электроэнергии Новоуральского ГО перешли на обслуживание ОАО «МРСК Урала»

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 августа. / ТАСС /. Обязанности по ресурсоснабжению потребителей Новоуральской энергосбытовой компании (ООО НУЭСК, Свердловская область) переходят со среды к ОАО «МРСК Урала» . Как сообщают в департаменте по связям с общественностью ОАО, полномочия гарантирующего поставщика подхвачены в связи с решением Минэнерго России об исключении ООО НУЭСК из реестра субъектов оптового рынка электроэнергии и мощности и лишения статуса.

"Изменения коснутся 1784 абонентов. Все они — 725 юридических и 1055 физических лиц — находятся на территории Новоуральского городского округа Свердловской области", — сказано в сообщении. Как будет осуществляться перевод потребителей на обслуживание нового гарантирующего поставщика, 1 августа рассмотрел региональный штаб по обеспечению энергобезопасности под председательством министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова . Вместе с представителями сетевой организации в мероприятии участвовали первый замглавы муниципалитета Вадим Хатипов и руководители городских предприятий ЖКХ.

"Наша задача — чтобы смена ресурсоснабжающей компании не отразились ни на одном потребителе. Сделать процесс максимально прозрачным, не допустить историй с «двойными» квитанциями. Чтобы жители с первых дней четко понимали, кому, сколько и за что платят. Коммунальным предприятиям и управляющим компаниям города, в свою очередь, необходимо выстроить с новой ресурсоснабжающей организацией конструктивный диалог и обеспечить нормальную платежную дисциплину за потребленные энергоресурсы", — подчеркнул министр.

Статус гарантирующего поставщика присвоен ОАО «МРСК Урала» министерством энергетики РФ с 1 августа 2018 года до момента проведения федеральным правительством конкурса на присвоение такого статуса в регионе специализированной организации.

Как проинформировал замдиректора по развитию и реализации услуг филиала МРСК — «Свердловэнерго» Иван Кокшаров, бытовое потребление электроэнергии Новоуральского городского округа делят между собой 53% городского и 47% сельского населения.

"Нам, как структуре, заинтересованной в максимально мягком «подхвате» сбытовых функций в Новоуральске, остро необходима и поддержка местных властей. Хотя сбытовая деятельность для нас не является профильным бизнесом, мы в полной мере осознаем свою ответственность перед территорией за сохранение стабильного электроснабжения. Ожидаем от управляющих компаний города и коммунальных структур, долги которых перед лишенной статуса сбытовой компанией превышают 100 млн руб., стабилизации платежной дисциплины", — отметил он.

Во избежание двойной оплаты и обеспечения полной корректности платежей, пояснил представитель МРСК, новоуральцам необходимо выполнить лишь два условия. «Первое: проверить долги за предыдущие периоды и, в случае необходимости, погасить их по счетам НУЭСК, включая платежи за июль. И второе: жители не должны производить авансовые платежи за август 2018 в адрес НУЭСК. Новые квитанции, по которым с этого времени и нужно будет и производить оплату, придут уже с реквизитами ОАО „МРСК Урала“, — сказал он. НУЭСК — вторая энергосбытовая компания на территории Свердловской области, лишенная из-за долгов статуса гарантирующего поставщика. В марте аналогичная процедура была проведена в отношении АО „Роскоммунэнерго“ (сбытовая компания, обеспечивавшая электроэнергией Нижний Тагил и Невьянск).

О компании

ОАО „МРСК Урала“ — единая операционная компания Уральского региона, осуществляющая распределение электроэнергии на территории Свердловской, Челябинской областей и Пермского края. Общая площадь территории деятельности — почти 443 тыс. кв. км с населением более 10 млн человек. В зоне ответственности ОАО „МРСК Урала“ находится более 130 тыс. км кабельных и воздушных линий электропередач, более 30 тыс. подстанций с общей установленной мощностью более 29 тыс. МВА. Общая численность персонала в сетевом хозяйстве — порядка 15 тыс. человек.