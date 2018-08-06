Фотопроект: лица петербуржцев до и после полумарафона

В воскресенье, 5 августа, в Петербурге впервые прошел полумарафон «Северная столица». Несмотря на дождь, в нем приняло участие несколько тысяч человек. Мы решили зафиксировать, как изменились их лица после забега.