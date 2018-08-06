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Фотопроект: лица петербуржцев до и после полумарафона
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Фотопроект: лица петербуржцев до и после полумарафона 

Собака.ru 1 час назад
Фото: Собака.ru
В воскресенье, 5 августа, в Петербурге впервые прошел полумарафон «Северная столица». Несмотря на дождь, в нем приняло участие несколько тысяч человек. Мы решили зафиксировать, как изменились их лица после забега.
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