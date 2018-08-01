Эксперты Фонда технологического развития промышленности Свердловской области одобрили две заявки на льготные займы

Фонд технологического развития промышленности Свердловской области одобрил финансирование двух проектов, которые будут реализованы в муниципалитетах региона, на общую сумму 175 миллионов рублей. Речь идет о модернизации участка производства на Кушвинском заводе прокатных валков, а также о покупке оборудования для предприятия, выпускающего в Верхней Пышме детскую мебель.

Как сообщил генеральный директор ФТРП Александр Эбергард, средства будут предоставлены на условиях софинансирования с федеральным фондом развития промышленности, эксперты которого в ближайшее время также дадут свое заключение.

Кушвинскому заводу прокатных валков одобрена сумма займа в 100 миллионов рублей. Средства будут направлены на оборудование нового реконструированного цеха предприятия. Применение станка, который предполагается здесь установить, позволит повысить точность и качество обработки изделий и расширить номенклатуру выпускаемой продукции.

Второй проект, поддержанный экспертным советом фонда, представлен ООО «АНК-Актив». Предприятие изготавливает в Верхней Пышме детскую мебель. Компания обратилась в фонд за получением льготного займа в размере 75 миллионов рублей на покупку оборудования.

В фонде технологического развития также сообщили, что в третьем квартале текущего года региональный экспертный совет планирует рассмотреть проект лесоперерабатывающего завода в Серове, направленный на создание высокотехнологичного производства, на сумму 100 миллионов рублей. Всего до конца текущего года региональный фонд совместно с федеральным готов предоставить промышленным предприятиям Среднего Урала льготные займы от 1% годовых на сумму софинансирования до 700 миллионов рублей.