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Эксперты Фонда технологического развития промышленности Свердловской области одобрили две заявки на льготные займы
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Эксперты Фонда технологического развития промышленности Свердловской области одобрили две заявки на льготные займы 

Информационный портал Свердловской области 1 августа 2018
Фонд технологического развития промышленности Свердловской области одобрил финансирование двух проектов, которые будут реализованы в муниципалитетах региона, на общую сумму 175 миллионов рублей. Речь идет о модернизации участка производства на Кушвинском заводе прокатных валков, а также о покупке оборудования для предприятия, выпускающего в Верхней Пышме детскую мебель.
Как сообщил генеральный директор ФТРП Александр Эбергард, средства будут предоставлены на условиях софинансирования с федеральным фондом развития промышленности, эксперты которого в ближайшее время также дадут свое заключение.
Кушвинскому заводу прокатных валков одобрена сумма займа в 100 миллионов рублей. Средства будут направлены на оборудование нового реконструированного цеха предприятия. Применение станка, который предполагается здесь установить, позволит повысить точность и качество обработки изделий и расширить номенклатуру выпускаемой продукции.
Второй проект, поддержанный экспертным советом фонда, представлен ООО «АНК-Актив». Предприятие изготавливает в Верхней Пышме детскую мебель. Компания обратилась в фонд за получением льготного займа в размере 75 миллионов рублей на покупку оборудования.
В фонде технологического развития также сообщили, что в третьем квартале текущего года региональный экспертный совет планирует рассмотреть проект лесоперерабатывающего завода в Серове, направленный на создание высокотехнологичного производства, на сумму 100 миллионов рублей. Всего до конца текущего года региональный фонд совместно с федеральным готов предоставить промышленным предприятиям Среднего Урала льготные займы от 1% годовых на сумму софинансирования до 700 миллионов рублей.
Напомним, Фонд технологического развития промышленности Свердловской области был создан по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в декабре 2016 года. Его работа направлена на развитие и модернизацию регионального промышленного сектора.
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