Что делать, если пирожок зашевелился у вас во рту

Что может быть противнее момента, когда вы кусаете яблоко и видите в нем червяка? Правильно, когда видна лишь половина червяка.

Похожая ситуация произошла с жительницей города Нефтекамск, купившей на местном рынке самсу по-узбекски. Внутри, помимо стандартной начинки, женщина обнаружила отвратительный сюрприз из копошащихся опарышей. Своим негодованием горожанка поделилась в соцсетях и записала купленный продукт на видео. На кадрах видно, как в глубине купленной выпечки шевелится ценный белковый продукт. Зрелище пренеприятнейшее, от которого на желудке смыкаются липкие пальцы подступающей тошноты.

Что делать и кому жаловаться в таких случаях — в материале Ufa1.

За помощью мы обратились в Управление Роспотребнадзора по РБ. И вот что посоветовали эксперты.

Пробуем договориться

Если вы купили испорченный продукт, первым делом попытайтесь с гневным выражением лица вернуть его продавцу, естественно, приложив чек, подтверждающий, что вы приобрели несвежую продукцию именно в этом магазине. Но даже если чек вы машинально скомкали и выбросили, а погружаться в его поисках по пояс в помойку совершенно не улыбается, вы все равно не лишаетесь права требовать возврата денег или обмена товара. Для этого можно сослаться на показания свидетелей, доказывающих тот факт, что вы купили этот продукт именно в этом магазине.

Пишем претензию

Если же продавец глядит на вас со скорбью на лице, но деньги возвращать отказывается, равно как и менять товар, то вам стоит написать письменную претензию в двух экземплярах. Один из них должен подписать продавец или его представитель, поставить собственноручно дату и подпись о получении. Этот экземпляр необходимо забрать себе, в дальнейшем он послужит подтверждением того, что свои требования магазину вы предъявили.

Может статься и так, что продавец, визжа как шайтан, будет размахивать метлой, и ни в каком виде ничего подписывать не захочет. В таком случае стоит отправить претензию по почте с уведомлением о получении. По закону представители магазина обязаны дать вам на такое письмо ответ.

Все должны вернуть за месяц

Если ваше требование о замене продукта обосновано, магазин обязан удовлетворить его в течение семи дней. Если на момент истечения срока востребования у продавца нет необходимого товара в наличии, замену должны произвести в течение месяца со дня подачи требования.

Деньги продавец должен вернуть в течение 10 дней с момента подачи претензии и соответствующего требования.

Они идут в отказ, а вы идите в суд Но что же делать, если вам приходит письменный кукиш в виде отказа исполнять ваши законные, в общем-то, требования? Об этом мы спросили действующего члена Коллегии адвокатов Башкирии Романа Петрова

— Если вам прислали письменный отказ в исполнении ваших требований, вы можете обратиться в местный отдел Управления Роспотребнадзора в вашем городе. Также вы можете подать исковое заявление в суд и потребовать с нерадивого коммерсанта компенсацию морального вреда. Сумму иска вы можете установить самостоятельно, верхние рамки законом не регулируются, — рассказал специалист.

Конечно, не стоит бежать и требовать за протухший пирожок «стотыщмильонов», но вполне адекватные цифры за съеденного червяка отсудить можно.

Получай, негодник, штраф

После вашего обращения Роспотребнадзор должен будет провести проверку в магазине. Если она выявит нарушения, то владельцу могут присудить штраф до 50 тысяч рублей или в судебном порядке приостановить деятельность точки до устранения безобразий.

Если же вы отравились некачественным продуктом, то это уже причинение вреда здоровью и повод обратиться в прокуратуру , которая, в свою очередь, проведет проверку и тоже накажет бизнесмена по закону, но уже жестче, вплоть до реального лишения свободы.

Результат того стоит

Может показаться, что тухлая самса не стоит таких сложностей, и проще втереть ее в асфальт перед взором продавца, сопровождая акт гневными комментариями. Однако не всегда речь идет о таких мелочах, а наша шпаргалка применима к любому некачественному товару. К тому же, если вы сможете добиться наказания нерадивого бизнесмена, то это позволит десяткам других людей не разделить ваш печальный опыт.