В Конькове продолжается проект «Батарейтинг»

1 июля в нашем районе стартовал проект по сбору и утилизации отслуживших свой срок батареек и аккумуляторов «Батарейтинг». Первые контейнеры были установлены в домах на улице Миклухо-Маклая, и в течение недели жители могли оставлять в них использованные батарейки. В августе контейнеры, изготовленные учащимися центра спорта «Самбо-70», будут устанавливать в домах района на улице Островитянова.

Ренат Лайшев. «В доме по адресу: ул. Миклухо-Маклая, д. 40 корп. 1 на неделю были установлены контейнеры по сбору отработанных батареек. В это воскресенье активисты достали и взвесили «улов». Количество собранных батареек превысило самые смелые ожидания — 15 кг использованных батареек», — рассказал депутат Мосгордумы

Он поблагодарил жителей за ответственное отношение к раздельному сбору мусора и сообщил, что контейнеры перенесли в соседние дома. Проект продолжается!

К слову, любой желающий коньковец может принять участие в фотоконкурсе: сделать фото контейнера и как вы принимаете участие в акции и разместить его в своих социальных сетях с #Батарейтинг. Итоги акции подведут осенью. Лучшие дома и победителей фотоконкурса ждут ценные призы.

График размещения контейнеров: