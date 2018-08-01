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В Конькове продолжается проект «Батарейтинг»
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В Конькове продолжается проект «Батарейтинг» 

Управа района Коньково 1 августа 2018
Фото: Управа района Коньково
1 июля в нашем районе стартовал проект по сбору и утилизации отслуживших свой срок батареек и аккумуляторов «Батарейтинг». Первые контейнеры были установлены в домах на улице Миклухо-Маклая, и в течение недели жители могли оставлять в них использованные батарейки. В августе контейнеры, изготовленные учащимися центра спорта «Самбо-70», будут устанавливать в домах района на улице Островитянова.
«В доме по адресу: ул. Миклухо-Маклая, д. 40 корп. 1 на неделю были установлены контейнеры по сбору отработанных батареек. В это воскресенье активисты достали и взвесили «улов». Количество собранных батареек превысило самые смелые ожидания — 15 кг использованных батареек», — рассказал депутат Мосгордумы Ренат Лайшев.
Он поблагодарил жителей за ответственное отношение к раздельному сбору мусора и сообщил, что контейнеры перенесли в соседние дома. Проект продолжается!
К слову, любой желающий коньковец может принять участие в фотоконкурсе: сделать фото контейнера и как вы принимаете участие в акции и разместить его в своих социальных сетях с #Батарейтинг. Итоги акции подведут осенью. Лучшие дома и победителей фотоконкурса ждут ценные призы.
График размещения контейнеров:
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