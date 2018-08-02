В Питере этой осенью построят завод по производству двигателей для Hyundai

В Санкт-Петербурге этой осенью начнется строительство завода по выпуску автомобильных двигателей компании Hyundai . Новое предприятие корейского автопроизводителя появится в поселке Левашово Выборгского района Санкт-Петербурга.

Об этом заявил председатель комитета по промышленной политике и инновациям Максим Мейксин . Он уточнил, что будущий завод будет располагаться неподалеку от действующего производства иномарок Hyundai. Под строительство власти региона выделили автоконцерну земельный участок площадью примерно в 200 гектаров.

Представители Hyundai высказали намерение выпускать до 150 тысяч двигателей в год объемом 1,6 литра. Чтобы исполнитель задуманное представители бренда подсчитали приблизительную стоимость требующихся инвестиций. В итоге получилась сумма порядка 27 миллиардов рублей. Выпущенные агрегаты намерены устанавливать на абсолютно все автомобили, которые выпускаются на территории России. Отметим, что на сегодняшний день все двигатели для этих иномарок привозят в Россию из Китая.

«На данный момент идет окончательный бюрократический этап — мы ждем согласования Минпромторга по специальному инвестиционному контракту, после чего и будет запущено строительство. Минпромторг обещает ответить осенью. Это самое крупное событие петербургского автопрома за последние годы. Мы занимались этим вопросом несколько лет, а финальная стадия переговоров прошла в конце мая — я лично ездил в Южную Корею, сообщают в компании», — сообщил в СМИ Максим Мейксин.

Сроки примерной сдачи завода представители автоконцерна решили пока не называть.