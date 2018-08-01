Ещё
В Воронеже начали поиск подрядчика для благоустройства площадки у музея «Арсенал»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.24
$
63.49
73.61
73.77
Прогноз
06.08 – 13.08
$
62.80
74.20
Индексы и котировки Brent
73.39
–0.07 Золото
1207.30
–0.02 РТС
1140.96
+0.30
Динамика валют
EUR / USD
03.08
1.1592
–0.0131
20.07
1.1723
02.08
29.07
24.07

В Воронеже начали поиск подрядчика для благоустройства площадки у музея «Арсенал» 

Вести Воронеж 1 августа 2018
Фото: Вести Воронеж
Максимальная стоимость работ составит 25,6 млн рублей. В Воронеже начали поиск подрядчиков для ремонта фасада и кровли музея «Арсенал» и благоустройства прилегающей территории. Аукционную документацию опубликовали во вторник, 31 июля. Общая стоимость работ по трём лотам составляет 25,6 млн рублей. Большую часть средств потратят на благоустройство территории музея и реконструкцию расположенной на ней хозяйственной постройки. На эти цели выделят 19,6 млн рублей. Подрядчику предстоит замостить тротуары, разбить газоны, установить малые архитектурные формы и ограждение, обустроить систему освещения и поливочный водопровод, а отведение поверхностных стоков. Работы должны завершиться в декабре 2018 года. Реставрация фасада обойдется региональному бюджету в 3,6 млн рублей. Победитель аукциона должен будет завершить её к концу октября. Итоги обоих аукционов подведут 23 августа. Третий лот предусматривает ремонт кровли музея. Максимальная стоимость работ — 2,4 млн рублей. Аукцион состоится 13 августа. Проект благоустройства разработал региональный Нормативно-проектный центр. Контракты городские власти планируют заключить в сентябре. Выбор территорий для благоустройства в 2018 году сделали горожане. Итоги голосования за проекты благоустройства общественных пространств, которое провели в два этапа, подвели в конце марта. Из девяти предложенных вариантов наибольшее количество голосов набрала территория по улице Димитрова (51%). Второе место занял «Орлёнок» (37%) третье — площадка у музея «Арсенал» (12%). За пять лет, с 2018 по 2022 год, в Воронеже на благоустройство дворов и общественных пространств, а также реконструкцию объектов водоснабжения потратят 1,47 млрд рублей. В 2018 году эта сумма составит 249,4 млн В 2017 году городские власти уже получили первый опыт реализации программы создания комфортной городской среды — в Воронеже отремонтировали 12 дворов за средства федерального, регионального и муниципального бюджетов. В 2018 году в городе впервые в рамках этой программы обустроят общественное пространство. Всего в областном центре 277 общественных территорий общей площадью 744 га. Благоустройство требуется 216-ти из них. Елена Гончарова
Вести Воронеж: последние новости
В Воронеже более 500 дачных домов могут оставить без воды и электричества Воронежские аграрии намолотили первый миллион тонн зерна В Воронеже новая магистраль соединит улицы Шишкова и Тимирязева
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сценарий уже готов: как США обрушат рубль348
«Северный поток-2» нашел ответ на датский шантаж59
Лукашенко задумал антироссийский шаг288
Россияне скупают дачи108
Дач больше не будет8
Видео
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
25:44
ЦБ принял решение по ключевой ставке
Экономика
01:10
Лукашенко задумал антироссийский шаг
Экономика
02:38
Предложен способ отпускать россиян на пенсию раньше
Личный счет
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
00:55
Россиян лишат желания иметь валюту
Личный счет
01:02
Черноморское побережье оставят без жилья
Недвижимость
00:21
Санкции обвалят рубль
Рынки Экономика
02:14
Россиян ждет новый налог
Экономика Общество
25:12
Август наступил: чего ждать от «месяца катастроф»
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение