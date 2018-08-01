В Воронеже начали поиск подрядчика для благоустройства площадки у музея «Арсенал» 

Максимальная стоимость работ составит 25,6 млн рублей. В Воронеже начали поиск подрядчиков для ремонта фасада и кровли музея «Арсенал» и благоустройства прилегающей территории. Аукционную документацию опубликовали во вторник, 31 июля. Общая стоимость работ по трём лотам составляет 25,6 млн рублей. Большую часть средств потратят на благоустройство территории музея и реконструкцию расположенной на ней хозяйственной постройки. На эти цели выделят 19,6 млн рублей. Подрядчику предстоит замостить тротуары, разбить газоны, установить малые архитектурные формы и ограждение, обустроить систему освещения и поливочный водопровод, а отведение поверхностных стоков. Работы должны завершиться в декабре 2018 года. Реставрация фасада обойдется региональному бюджету в 3,6 млн рублей. Победитель аукциона должен будет завершить её к концу октября. Итоги обоих аукционов подведут 23 августа. Третий лот предусматривает ремонт кровли музея. Максимальная стоимость работ — 2,4 млн рублей. Аукцион состоится 13 августа. Проект благоустройства разработал региональный Нормативно-проектный центр. Контракты городские власти планируют заключить в сентябре. Выбор территорий для благоустройства в 2018 году сделали горожане. Итоги голосования за проекты благоустройства общественных пространств, которое провели в два этапа, подвели в конце марта. Из девяти предложенных вариантов наибольшее количество голосов набрала территория по улице Димитрова (51%). Второе место занял «Орлёнок» (37%) третье — площадка у музея «Арсенал» (12%). За пять лет, с 2018 по 2022 год, в Воронеже на благоустройство дворов и общественных пространств, а также реконструкцию объектов водоснабжения потратят 1,47 млрд рублей. В 2018 году эта сумма составит 249,4 млн В 2017 году городские власти уже получили первый опыт реализации программы создания комфортной городской среды — в Воронеже отремонтировали 12 дворов за средства федерального, регионального и муниципального бюджетов. В 2018 году в городе впервые в рамках этой программы обустроят общественное пространство. Всего в областном центре 277 общественных территорий общей площадью 744 га. Благоустройство требуется 216-ти из них. Елена Гончарова