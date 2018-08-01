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Ротенберги проиграли Асбесту в Верховном суде
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Ротенберги проиграли Асбесту в Верховном суде 

Уралинформбюро 1 августа 2018
Фото: Уралинформбюро
Верховный суд отказал в удовлетворении иска Национальной сурьмяной компании (НСК, 50% которой принадлежат бизнесмену Игорю Ротенбергу) против думы Асбеста. Сурьмяной завод на участке, принадлежавшем ООО «Гросс» (дочерней организации НСК), построен не будет. Об этом на своей странице в Facebook сообщила депутат муниципальной думы Наталья Крылова, передает "Уралинформбюро".
ООО «Гросс» оспаривало решение Свердловского областного суда и настаивало на признании недействующими правил землепользования и застройки (ПЗЗ) Асбестовского городского округа, утвержденных гордумой прошлым летом. По мнению истца, власти Асбеста намеренно внесли в документ ужесточающие правки и тем самым фактически запретили компании строить на принадлежавшем им участке производство выше четвертого класса опасности.
По словам Натальи Крыловой, судья задавал вопросы представителям НСК и «Гроссу» о том, какие именно их права были нарушены. Не получив «внятных ответов», он перешел к заслушиванию других сторон дела.
"Доводы нанятого представителя Думы — Осинцева Евгения — состояли в том, что экология и благополучие населения — это приоритет, поддержанный Законом и Конституционным судом. Поэтому — решение Думы, принятое с соблюдением процедур и формальностей — законное и отражает мнение жителей и может не учитывать интересы коммерсантов — Гросса и НСК", — написала Наталья Крылова (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).
Интересы жителей Асбеста защищала Генеральная прокуратура. Решение Свердловского обслуда было оставлено в силе, а жалоба «Гросса» и НСК — без удовлетворения.
Стоит напомнить, что конфликт вокруг возведения в Асбесте сурьмяного завода продолжался больше года. Планам Национальной сурьмяной компании противостояли жители, администрация и депутаты города. Представители НСК настаивали на том, что новые правила землепользования были утверждены властями Асбеста намеренно, чтобы воспрепятствовать реализации проекта компании и не допустить возведения промышленного предприятия в указанной зоне.
Следует также отметить, что изначально завод по переработке сурьмы НСК намеревалась построить в Дегтярске, но местные экологи-активисты выступили против. Из-за массовых протестов общественников, строительство объекта было запланировано в Асбесте.
Ранее по теме: Ротенбергов выставили вон из Асбеста
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