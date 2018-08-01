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Рынку коммерческой недвижимости Австралии поможет … марихуана
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Рынку коммерческой недвижимости Австралии поможет … марихуана 

Prian.ru 1 августа 2018
Фото: Prian.ru
Изготовитель лекарственного каннабиса Cann Group недавно подписал контракт на аренду участка площадью пять гектаров в районе аэропорта Мельбурна, принадлежащего управляющей компании Australia Pacific Airports Corporation Limited. Cann Group будет заниматься разведением, культивированием и производством лекарственной марихуаны на экспорт, а также для продажи и использования в стране, сообщает Commercial Real Estate.
Кроме того, несколько компаний, участвующих в индустрии медицинской марихуаны, в настоящее время усиленно ищут коммерческую недвижимость для размещения своих производств. Spectrum Cannabis Australia планирует инвестировать $16 миллионов в Викторию в течение следующих четырех лет, чтобы создать штаб-квартиру Spectrum в Азиатско-Тихоокеанском регионе (APAC) и научно-исследовательский центр.
Другая компания, AusCann, стремится стать ведущими поставщиками медицинских продуктов из каннабиса на местный рынок, а потому планирует создание производственной и исследовательской инфраструктуры в стране. Недавно компания привлекла $30 млн, частично для расширения австралийского производства.
Федеральное правительство недавно разрешило лицензированное выращивание и изготовление лекарственного каннабиса и на этой неделе обновило список законных австралийских производителей и поставщиков медицинской марихуаны. В Виктории местные власти были активными сторонниками медицинской марихуаны и заявили, что их цель — поставка в штат половины лекарственного каннабиса Австралии к 2028 году.
Специалисты ожидают, что влияние на местную промышленную недвижимость легализации медицинской, а затем рекреационной марихуаны будет значительным, как и в Америке, где стоимость коммерческой собственности значительно выросла по этой причине. Это особенно актуально в условиях того, что инвесторы всё меньше интересуются домами и квартирами на территории Австралии.
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