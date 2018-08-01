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Охрименко: Эмиссия гривны — единственный выход спасти бюджет
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Охрименко: Эмиссия гривны — единственный выход спасти бюджет 

Украина.ру 1 августа 2018
Фото: Украина.ру
Об этом сказал в интервью каналу NewsOne экономический эксперт Александр Охрименко.
По его словам, задержка с выплатами пенсий — это как раз первый звонок, что в бюджете денег не хватает. Ситуация с социальными выплатами может повториться в дальнейшем.
Кроме того, эксперт не отрицает возможность возникновения проблем с выплатами зарплат бюджетникам: педагогам и врачам.
«То, что власть оправдывала задержку пенсий в июле техническими причинами, никак не вяжется с теми фактами, что план поступлений в государственную казну не выполнен по таможне — минус 7 млрд гривен, по НДС —11 млрд гривен и поступлениям от государственных предприятий —10 млрд Но сказать об этом, естественно, власть не может», — пояснил эксперт.
Он рассказал, что в этот раз в июле, чтобы выплатить пенсии, правительство забрало все деньги местных бюджетов.
«Теоретически их нужно вернуть, но скорей всего этого не произойдет», — пояснил экономист.
Единственным выходом из сложившейся ситуации для власти эксперт считает проведение эмиссии.
«Хотя это самый неэффективный и самый несовершенный и рискованный способ, доработались до такого, что другого выхода нет», — резюмировал эксперт.
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