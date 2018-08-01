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Челябинский филиал РСХБ примет участие в окружном праздновании Дня поля
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Челябинский филиал РСХБ примет участие в окружном праздновании Дня поля 

АиФ 1 августа 2018
Фото: АиФ
Представители Челябинского филиала Россельхозбанка примут участие в окружном Дне поля, который пройдет в поселке Тимирязевский Чебаркульского района 2 и 3 августа 2018 года. На мероприятии будут присутствовать первые лица области, руководители, специалисты и трудовые коллективы сельскохозяйственных организаций, представители перерабатывающей отрасли, потребительской кооперации, фермеры, а также высокопоставленные гости их соседних областей и республик.
Делегацию филиала Россельхозбанка возглавит заместитель директора Алексей Балашов, который примет участие в расширенном пленарном заседании по итогам посевной кампании в регионе и задачам по подготовке к уборке урожая в 2018 году в Уральском Федеральном округе.
В текущем году доля филиала Россельхозбанка на региональном рынке финансирования сезонных работ стабильно составила 100%. По состоянию на 01.08.2018 на проведение посевной кампании Банк направил свыше 2 млрд рублей, 850 млн рублей из них получили малые формы хозяйств.
Для гостей праздника будет работать мобильная консультационная площадка Банка, где специалисты расскажут о специальных условиях кредитования для сельхозтоваропроизводителей, финансовых продуктах, разработанных с учетом потребностей российских аграриев.
«В этом году Челябинской области выпала честь принимать на своей территории окружной день поля. Это прекрасная возможность поделиться опытом с коллегами из соседних регионов и наметить новые перспективы сотрудничества», — отметила и.о. директора Челябинского филиала Людмила Попова.
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