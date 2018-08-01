В Самарской области создается Фонд развития промышленности

Федеральный ФРП предлагает льготные займы по ставкам 1, 3 и 5% годовых на реализацию проектов, направленных на разработку новой высокотехнологичной продукции, техническое перевооружение и создание конкурентоспособных производств на базе наилучших доступных технологий.

Отметим, что самарские предприятия при содействии правительства региона активно участвуют в программах фонда. Так, компания «АКОМ» в 2015 г. получила 500 млн руб. на пять лет под 5% годовых на освоение импортозамещающего производства аккумуляторов по новой технологии. ФРП одобрил заемное финансирование двух проектов по расширению и модернизации производства завода «Самарский Стройфарфор». На эти цели были выделены 167 млн руб. в 2016 г. и 200 млн руб. этом году.

"Самарское объединение керамики" открыло модернизированное производство керамической плитки больших форматов стоимостью 260 млн руб. — половину этой суммы составил заем ФРП.

"Самараволгомаш" получил 63 млн руб. на выпуск запорной трубопроводной аппаратуры. Производитель прицепного оборудования для сельского хозяйства «Евротехника» благодаря займу ФРП в размере 71 млн руб. локализовал производство широкозахватных сеялок.

Как рассказал корреспонденту Волга Ньюс врио министра промышленности и технологий Самарской области Николай Брусникин, сейчас регион вплотную подошел к созданию Фонда развития промышленности: «Ключевые задачи, которые ставят глава региона Дмитрий Азаров и правительство области, — технологическое переоснащение предприятий, создание новых рабочих мест, рост объема производства, повышение производительности труда, увеличение экспорта. Все это крайне значимо для экономики губернии и страны. Региональный ФРП — это эффективный инструмент, который уже применяется в других субъектах Российской Федерации. Поддержка со стороны фонда позволит большему количеству предприятий, в том числе с относительно небольшими инвестициями, вкладывать деньги в развитие производства и создание новой продукции».

По словам Николая Брусникина, согласно проведенному министерством опросу представителей более 150 предприятий региона, большинство из них заинтересованы в таких мерах поддержки: «Одно из преимуществ региональных фондов — софинансирование со стороны федерального ФРП в размере до 70%. Сейчас многие строят свои инвестиционные программы на предстоящие годы с учетом наших планов по созданию областного ФРП. Это не только определенный объем финансирования, но и относительно невысокая стоимость средств, щадящая система возврата займа. Мы рассчитываем, что этот инструмент станет полезным для развития промышленных предприятий и будет обладать высокой степенью бюджетной эффективности».