Эксперты: В августе рост цен на продовольствие остановится

Опрошенные «РГ» отраслевые аналитики считают нынешнюю ситуацию вполне благополучной, однако строить планы по ценам на ближайшие месяцы опасаются. Виной всему — погода, эпизоотическая ситуация в стране и другие факторы, которые могут как уронить, так и поднять цены на любой вид продовольствия.

Кабачки украсили статистику

"Сейчас идет сезонное снижение цен на плодоовощную продукцию, причем существенное, — отметила в беседе с «РГ» директор Института аграрного маркетинга (ИАМ) Елена Тюрина . — В частности, кабачки и баклажаны уже подешевели вдвое". И хотя их сегмент в продуктовой линейке не очень высок, но на общую картину цен они влияние окажут.

"Август и сентябрь — месяцы самых низких цен на плодоовощную продукцию, — напоминает исполнительный директор Ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков . — Сейчас производители уже снизили цены на огурцы, поскольку предложение довольно обильное". Еще более значительным оказалось снижение отпускных цен на помидоры.

Свою роль сыграли как рост собственного тепличного производства, так и достаточно объемные партии импортной продукции из Марокко, Турции, Азербайджана и Ирана.

Куры набивают цену

"В августе цены на мясо в оптовом звене стабилизируются, — считает глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин . — При этом в рознице подорожать может только мясо птицы, цены на которое до последнего времени находились на уровне 2012 года". Плюс к этому, по его словам, негативным фактором стало закрытие нескольких крупных птицеводческих комплексов и рост цен на соевый шрот и аминокислоты, которые являются необходимыми добавками к кормам.

В свою очередь Елена Тюрина отмечает, что цены на яйца упали на пять процентов. И это плюс. В то же время и у нее есть и опасения по мясу птицы. «Дело в том, что сейчас из-за птичьего гриппа и вынужденного забоя поголовья в некоторых хозяйствах наблюдается рост цен на эту продукцию — примерно на 15 процентов, — пояснила она. — И ситуация развивается». А за этим может последовать рост цен на свинину, которая после мяса птиц наиболее доступна для покупателей. Здесь можно ожидать роста на 5-7 процентов.

Молоко пережило «высокий сезон»

В сторону небольшого роста в августе и в ближайшие месяцы могут быть скорректированы цены на молоко и молокопродукты, говорят представители отрасли. «В мае цены на сырое молоко упали почти на 10 процентов, в июне они стабилизировались», — пояснили «РГ» в Национальном союзе производителей молока.

Дальше, скорее всего, будет незначительный, но все-таки рост, из-за того, что будет сокращаться импорт и запасы молочной продукции.

В августе ожидается подорожание сахара, но оно будет недолгим, а после сбора урожая свеклы цены упадут

"Период «высокого молока» уже прошел, так что в августе и сентябре этого года отпускная цена на сырое молоко останется на текущем уровне или поднимется на 0,7-1,5 рубля за литр", — пояснила «РГ» зампред Комитета Московской торгово-промышленной палаты по развитию предпринимательства в АПК и гендиректор компании «Petrova Five Consulting» Марина Петрова

Вино обещает не бродить

Виноградари пока полны оптимизма. «Мы идем на повторение урожая прошлого года, когда было собрано порядка 500 тысяч тонн винограда, — пояснил „РГ“ президент Союза виноградарей и виноделов Леонид Попович . — Но это если только природа и погода не преподнесут нам каких-то сюрпризов».

И хотя на конечную цену влияние урожая будет минимальным, стоимость на отечественное вино в августе подрастет как минимум на два процента, поскольку цены растут вслед за общей инфляцией, пояснил Попович. Но это в лучшем случае, поскольку производители опасаются слухов о введении акцизов на «тихие», то есть натуральные вина. Любое сообщение о том, что такое решение будет принято, подстегнет цены вверх. Насколько именно — пока неясно.

Запас карман тянет

Учитывая, что август традиционно является сезоном домашних заготовок, могут незначительно (в пределах нескольких процентов) вырасти цены на сахар, отмечают эксперты. Но в дальнейшем ситуация с ценами на него будет зависеть от валового сбора сахарной свеклы.

Хорошие перспективы у растительного масла. Под масличные культуры в этом году выделили рекордные 12 миллионов гектаров пашни. И если это решение обернется таким же рекордным урожаем, то не исключено, что в конце августа и сентябре можно будет ждать снижения цен на подсолнечное и другие растительные масла.

"Но дефляции не будет, — резюмировала Елена Тюрина. — Скорее всего, рост цен в августе этого года остановится вблизи нулевой отметки".

В России начался сезон арбузов

Роспотребнадзор рассказал, где опасно покупать полосатые ягоды

Начался сезон массовой продажи арбузов. И Роскачество собирается проверить их на безопасность и вкусовые качества, говорится в сообщении, поступившем в "Российскую газету" . Исследовать будут ягоды по 174 параметрам в разных точках продаж: от супермаркетов и рыночных палаток до импровизированных точек, когда товар продается напрямую из машин у автотрасс.

Первый этап проверки ранних арбузов принес неутешительные результаты. Эксперты Роскачества не обнаружили ни одной спелой ягоды.

Не дожидаясь второго этапа проверки, «РГ» вместе с главным специалистом-экспертом управления Роспотребнадзора по Южному округу Москвы Ириной Павлив побывала на рынке. И попыталась купить достойный арбуз. И это удалось!

Многие покупатели считают, что если арбуз кривой, то он — самый сладкий. На самом деле форма арбуза не влияет на его вкус. Зато размер имеет значение. Все-таки большие арбузы — самые спелые и вкусные. Другие признаки вкусного арбуза: яркий цвет корки, желтое пятно на боку, который «отлежал» арбуз.

Спелый обязательно покрыт твердой блестящей коркой, а если ноготь легко протыкает кожу — значит, он незрелый.

Но реально ли по внешнему виду определить, где выращен арбуз? Обычно продавцы, чтобы повысить привлекательность своего сезонного товара, говорят, что арбузы из Астрахани. Ведь традиционно считается, что там растут самые вкусные ягоды. На поверку же за астраханские арбузы выдают безвкусные импортные. Но, может, у астраханских есть какой-то свой отличительный знак?

"Нет!" — однозначно уверяют продавцы и эксперты. По внешнему виду родину арбузов не определить. Полосатый, как говорится, и в Африке полосатый.

Тут важно помнить, что астраханские арбузы начинают поспевать после 5-10 августа. Сейчас они еще не набрали нужной сладости.

"У продавцов арбузов должны быть сертификаты соответствия качества товара санитарным нормам Евразийского экономического союза и декларации на реализацию от ветлаборатории", — уточняет Ирина Павлив. Эти документы может потребовать любой покупатель. Также должна быть накладная на производителя, в которой указывается место и время сбора арбузов. Но насколько правдивой будет эта информация, зависит только от честности производителя.

Теперь главное. Где все-таки лучше покупать арбузы — в магазине или на рынке?

Лучше всего в точках санкционированной торговли, к которым относятся официальные бахчевые развалы, рынки, магазины, — подчеркивает Ирина Павлив. — Там везде продаются проверенные ягоды. Ну а как выбрать вкусные, мы с вами уже выяснили". А вот где ни в коем случае нельзя покупать арбузы, так это на развалах вдоль автомобильных трасс. Грязно, да еще ягоды насыщаются вредными веществами, которых у обочины предостаточно, пояснила эксперт.