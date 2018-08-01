Ещё
«Нацимбио» завершило первый этап поставок профилактических вакцин
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.24
$
63.49
73.61
73.77
Прогноз
06.08 – 13.08
$
62.80
74.20
Индексы и котировки Brent
73.39
–0.07 Золото
1207.30
–0.02 РТС
1140.96
+0.30
Динамика валют
EUR / USD
03.08
1.1592
–0.0131
20.07
1.1723
02.08
29.07
24.07

«Нацимбио» завершило первый этап поставок профилактических вакцин 

Ростех 1 августа 2018
Фото: Ростех
Холдинг «Нацимбио» Госкорпорации Ростех выполнил все обязательства по первому этапу поставок профилактических вакцин, применяемых для бесплатной всеобщей иммунизации населения. Поставки проходили в рамках подписанных в мае и июне госконтрактов с Минздравом России на общую сумму более 1,3 млрд рублей.
26 июля компания отгрузила последнюю партию коклюшно-дифтерийно-столбнячной вакцины (АКДС), передав в общей сложности регионам более 2 млн доз профилактического препарата. Впервые в этом году производитель вакцины — НПО «Микроген» — с целью усиления контроля качества перевел вакцину на посерийную выборочную проверку качества.
Основной же объем одно— и многокомпонентных комбинированных вакцин перечня Национального календаря профилактических прививок (профилактика вирусного гепатита В, кори, паротита, краснухи, туберкулеза, дифтерии, коклюша и столбняка), составивший почти 25 млн доз, был предоставлен в распоряжение заказчика в июне 2018 года с опережением графика почти на месяц. Ускоренная поставка осуществлялась в связи с ограниченным запасом препаратов в регионах.
Холдинг уже приступил к поставкам вакцин в рамках второго этапа. Планируется, что основной объем будет поставлен до 30 октября этого года.
«Нацимбио» обеспечивает потребности Минздрава России в отечественных вакцинах, произведенных в условиях полного цикла, с 2015 года. В течение трех лет как единственный поставщик холдинг передал для нужд государства более 260 млн доз, половина из них пришлась на гриппозные вакцины. В апреле этого года компания была вновь определена поставщиком иммунобиологических препаратов НКПП для Минздрава на период до 2019 года включительно. На сегодняшний день холдинг заключил 18 контрактов с ведомством, 11 из которых — по итогам участия в открытых аукционах.
Согласно стратегии развития, фармхолдинг реализует политику импортозамещения в сегменте производства вакцин. Ключевой задачей компании является трансфер технологии и локализация вакцин, производство которых отсутствует в стране. В структуру холдинга входят ключевые производители иммунобиологических препаратов НПО «Микроген» и ООО «ФОРТ» (совместный актив «Нацимбио» и субхолдинга инвестиционной компании Marathon Group — Marathon Pharma).
Предприятиями разработаны и исследуются на разных этапах новые вакцины: гриппозная инактивированная расщепленная вакцина «Микросплит», аллантоисная живая вакцина против гриппа в жидкой форме и поливалентная менингококковая вакцина. До конца года ожидается госрегистрация комбинированных вакцин аАКДС–Геп B + Hib с цельноклеточным и бесклеточным коклюшным компонентом. Для реализации проектов по локализации производства новых вакцин в 2017 году «Нацимбио» было создано совместное предприятие с компанией Ishvan Pharmaceutical ltd (ОАЭ) — «Фарм Эйд Лтд». Компания уже подписала ряд соглашений с поставщиками технологий.
Ростех: последние новости
Михаил Зацепин: В этом году предприятие планирует добыть 450 тонн янтаря Новикомбанк открывает специальные вклады для льготников Ростех продал свой пакет в YotaDevices китайскому консорциуму
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сценарий уже готов: как США обрушат рубль348
«Северный поток-2» нашел ответ на датский шантаж59
Лукашенко задумал антироссийский шаг288
Дач больше не будет8
Россияне скупают дачи108
Видео
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
25:44
ЦБ принял решение по ключевой ставке
Экономика
01:10
Лукашенко задумал антироссийский шаг
Экономика
02:38
Предложен способ отпускать россиян на пенсию раньше
Личный счет
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
00:55
Россиян лишат желания иметь валюту
Личный счет
01:02
Черноморское побережье оставят без жилья
Недвижимость
00:21
Санкции обвалят рубль
Рынки Экономика
02:14
Россиян ждет новый налог
Экономика Общество
25:12
Август наступил: чего ждать от «месяца катастроф»
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение