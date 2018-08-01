«Нацимбио» завершило первый этап поставок профилактических вакцин

Холдинг «Нацимбио» Госкорпорации Ростех выполнил все обязательства по первому этапу поставок профилактических вакцин, применяемых для бесплатной всеобщей иммунизации населения. Поставки проходили в рамках подписанных в мае и июне госконтрактов с Минздравом России на общую сумму более 1,3 млрд рублей.

26 июля компания отгрузила последнюю партию коклюшно-дифтерийно-столбнячной вакцины (АКДС), передав в общей сложности регионам более 2 млн доз профилактического препарата. Впервые в этом году производитель вакцины — НПО «Микроген» — с целью усиления контроля качества перевел вакцину на посерийную выборочную проверку качества.

Основной же объем одно— и многокомпонентных комбинированных вакцин перечня Национального календаря профилактических прививок (профилактика вирусного гепатита В, кори, паротита, краснухи, туберкулеза, дифтерии, коклюша и столбняка), составивший почти 25 млн доз, был предоставлен в распоряжение заказчика в июне 2018 года с опережением графика почти на месяц. Ускоренная поставка осуществлялась в связи с ограниченным запасом препаратов в регионах.

Холдинг уже приступил к поставкам вакцин в рамках второго этапа. Планируется, что основной объем будет поставлен до 30 октября этого года.

«Нацимбио» обеспечивает потребности Минздрава России в отечественных вакцинах, произведенных в условиях полного цикла, с 2015 года. В течение трех лет как единственный поставщик холдинг передал для нужд государства более 260 млн доз, половина из них пришлась на гриппозные вакцины. В апреле этого года компания была вновь определена поставщиком иммунобиологических препаратов НКПП для Минздрава на период до 2019 года включительно. На сегодняшний день холдинг заключил 18 контрактов с ведомством, 11 из которых — по итогам участия в открытых аукционах.

Согласно стратегии развития, фармхолдинг реализует политику импортозамещения в сегменте производства вакцин. Ключевой задачей компании является трансфер технологии и локализация вакцин, производство которых отсутствует в стране. В структуру холдинга входят ключевые производители иммунобиологических препаратов НПО «Микроген» и ООО «ФОРТ» (совместный актив «Нацимбио» и субхолдинга инвестиционной компании Marathon Group — Marathon Pharma).

Предприятиями разработаны и исследуются на разных этапах новые вакцины: гриппозная инактивированная расщепленная вакцина «Микросплит», аллантоисная живая вакцина против гриппа в жидкой форме и поливалентная менингококковая вакцина. До конца года ожидается госрегистрация комбинированных вакцин аАКДС–Геп B + Hib с цельноклеточным и бесклеточным коклюшным компонентом. Для реализации проектов по локализации производства новых вакцин в 2017 году «Нацимбио» было создано совместное предприятие с компанией Ishvan Pharmaceutical ltd (ОАЭ) — «Фарм Эйд Лтд». Компания уже подписала ряд соглашений с поставщиками технологий.