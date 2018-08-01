За Алексеем Чумаковым числится огромный долг: звезда в шоке

Известный певец Алексей Чумаков , муж бывшей участницы группы «Блестящие», оказался в черном списке злостных неплательщиков налогов, сам того не ведая. Музыканту теперь может грозить арест банковских счетов и запрет на выезд за границу.

Как сообщили «КВ» в Федеральной службе судебных приставов, исполнительное производство по взысканию задолженности в отношении Чумакова было возбуждено еще весной этого года, после того как вступило в силу решение мирового суда Истринского района Московской области. На призере первого сезона музыкального реалити-шоу «Народный артист» оказался нешуточный долг в более чем 300 тысяч рублей (если точнее, 310 тысяч 80 рублей 39 копеек). Эта сумма набежала за несколько лет. Именно столько времени артист предположительно уклонялся от обязанности каждого гражданина РФ ежегодно платить налоги — за имущество, землю и транспортное средство. Возможно, музыкант просто не знал об этом или не очень внимательно просматривал содержимое почтового ящика. Как правило, письма из налоговой приходят осенью на домашний адрес гражданина. Новость о долгах стала неприятной неожиданностью для Чумакова.

— Впервые слышу о том, что я должник. Никаких уведомлений не получал. Правда, всеми моими финансовыми делами занимается бухгалтер. Спасибо, что сообщили. Обязательно займусь этой проблемой, — заявил «КВ» певец.

Тем не менее если долг не будет погашен, то судебные приставы могут применить к злостному неплательщику Чумакову разные санкции — от арестов имущества и счетов до полного запрета выезда за рубеж.

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