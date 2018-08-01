ГТЛК передала десять электропоездов крупнейшему пригородному ж/д перевозчику

Государственная Транспортная Лизинговая Компания передала последний, десятый электропоезд крупнейшему пригородному железнодорожному перевозчику — АО «Центральная пригородная пассажирская компания» в рамках контракта, заключенного в феврале 2018 года. Электропоезда были произведены на Демиховском машиностроительном заводе, уточняется в релизе ГТЛК.

Там подчеркивается, что обновление пригородного подвижного состава — одна из ключевых лизинговых программ в железнодорожном сегменте, реализуемых ГТЛК. К текущему моменту компания поставила ЦППК в лизинг 30 электропоездов ЭП2Д 11-вагонной составности производства ДМЗ.

ГТЛК также заключила сделки со Свердловской пригородной компанией по передаче в лизинг восьми новых пассажирских вагонов локомотивной тяги производства Тихвинского машиностроительного завода, шесть из которых уже поставлены, и с Волго-Вятской ППК на поставку в лизинг пяти электропоездов ЭП3Д четырехвагонной составности.

Парк грузовых вагонов ГТЛК на текущий момент насчитывает 65 тыс. единиц, что составляет 6% всего парка грузовых вагонов в России.