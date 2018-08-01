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ГТЛК передала десять электропоездов крупнейшему пригородному ж/д перевозчику
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ГТЛК передала десять электропоездов крупнейшему пригородному ж/д перевозчику 

Банки.ру 1 августа 2018
Государственная Транспортная Лизинговая Компания передала последний, десятый электропоезд крупнейшему пригородному железнодорожному перевозчику — АО «Центральная пригородная пассажирская компания» в рамках контракта, заключенного в феврале 2018 года. Электропоезда были произведены на Демиховском машиностроительном заводе, уточняется в релизе ГТЛК.
Там подчеркивается, что обновление пригородного подвижного состава — одна из ключевых лизинговых программ в железнодорожном сегменте, реализуемых ГТЛК. К текущему моменту компания поставила ЦППК в лизинг 30 электропоездов ЭП2Д 11-вагонной составности производства ДМЗ.
ГТЛК также заключила сделки со Свердловской пригородной компанией по передаче в лизинг восьми новых пассажирских вагонов локомотивной тяги производства Тихвинского машиностроительного завода, шесть из которых уже поставлены, и с Волго-Вятской ППК на поставку в лизинг пяти электропоездов ЭП3Д четырехвагонной составности.
Парк грузовых вагонов ГТЛК на текущий момент насчитывает 65 тыс. единиц, что составляет 6% всего парка грузовых вагонов в России.
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