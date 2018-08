iCluster уточнил стратегию развития IT отрасли в Нижегородской области

Открытая стратсессия Ассоциации «Международный Кластер ИТ Нижегородской области» (iCluster) прошла 31 июля, в технопарке «Анкудиновка»

В обсуждении актуальных вопросов отрасли приняли участие более 50 компаний — партнеров и участников iCluster. В их число вошли АО ИК «АСЭ», ХАРМАН, АУРИГА, ЛАД, Теком, БСС, Бинго-Софт, Таймбук, Страховойкабинет. В обсуждении также приняли участие первый зам министра информационных технологий и связи Нижегородской области Алексей Москвин , общественный представитель АСИ по Нижегородской области, бизнесмен Владимир Ванин , зам директора по системной инженерии и ИТ АО ИК «АСЭ» Сергей Кучин , зам директора АРКПП НО Николай Данилов , директор по развитию агентства новостей Newsroom24 Александр Островский , сооснователь сообщества IT52.info, эксперт Игорь Позументов.

“Ряды партнеров и участников iCluster пополняются, сегодня мы приняли в состав 9 компаний, вручив им свидетельства о членстве и памятные знаки, — рассказал директор УК iCluster Марат Мухарьямов. — В рамках работы кластера у многих компаний уже стартовали совместные проекты друг с другом, наши участники выходят на новые рынки. Это, действительно, здорово, ведь именно это — работа над проектами партнеров и участников, и есть смысл нашей ассоциации. Например, совместно с «АСЭ» мы реализуем программу «Умный город», со Сбербанком ведем акселератор StartUp Garage, с ГК «ЛАД» — программу Innovations Retail Labs. Проекты партнеров — это приоритет в развитии кластера. ”. Также были представлены результаты работы кластера за 1 полугодие 2018г: удовлетворенность участников выгодами кластера 4,9 (план 4,0), удовлетворенность процессами 8,65 (план 5,0), удовлетворённость сотрудниками 8,96 (план 6,0), количество участников 51 (годовой план 60). Оценки были поставлены участниками кластера и свидетельствуют о хорошей динамике, дают положительную оценку деятельности управляющей компании.

Сотрудники УК iCluster представили актуальные сервисы и проекты кластера, Ольга Халдина представила участникам сервис Go Global по выводу продуктов и компаний на мировой рынок. Иван Шишалов рассказал о сотрудничестве с инвестиционными фондами Вебематик и Starta Capital, анонсировал крупнейший в Поволжье IT-фестиваль iFest, который планируется 12-13 октября 2018г, где выступят ведущие международные спикеры, планируется участие не менее 500 IT разработчиков, а также объявил о запуске нового сервиса — биржи аутсорсинга, в которой IT компании региона смогут получать заказы от производственных предприятий и своих коллег из отрасли. Татьяна Кучина рассказала о конкурсе ИТ-проект года 2018, тема конкурса — «Умный город», победители получат возможность представить свои проекты правительству Нижегородской области и бесплатное годовое членство в iCluster. Антон Зюзин совместно с представителем ВВБ Сбербанка РФ Денис Бородой рассказал о конкурсе проектов Startup Garage, направленном на пилотирование ИТ проектов на площадке Сбербанка, с начала года запущено около 20 пилотов, объявлен 3-й набор.

"Векторы развития не сильно меняются, они были раньше заложены. Сейчас просто меняются темпы, поэтому этой теме уделяется все больше внимания на уровне первых лиц государства, — отметил Сергей Кучин. — Так, программа по развитию цифровой экономики заставила всю отрасль и смежные с ней взбодриться, пересмотреть свои взгляды на собственные подходы в работе и сформулировать предложения. Это, на самом деле, стимулировало компании — в том числе, госкорпорации Росатом Ростех . Разумеется, Нижегородская область не осталась в стороне. И это здорово, потому что у нас высокое присутствие этих корпораций и внимание со стороны руководства региона. Так, Нижегородская область определена как пилотная площадка по нескольким проектам. И уже сейчас обозначено в официальных документах, что наш регион будет в числе первых, в которых что-то инновационное попробуют запустить".

Значение диалога между ИТ-компаниями для развития ИТ-сообщества отметил генеральный директор ГК ЛАД Дмитрий Петров : «ИТ-кластер важен как развитие экосистемы индустрии, ИТ-сообщества, которое стимулирует кооперацию и выход на новые рынки, в том числе и мировые. Именно это стало основой идеи создания стартап площадки в сфере ритейла для наших глобальных партнеров, над которой мы сейчас работаем». Директор по развитию компании «Теком» Антон Турченко отметил, что взаимодействие и кооперация уже дают результаты. С мнением коллег солидарна директор ООО «Банковские системы и сервисы» Наталья Косарева , отметив, что благодаря сотрудничеству с кластером находят выход на крупные корпорации, у которых существует запрос на компетенции компании. Участники ассоциации «Аурига» и «Страховой кабинет» также подчеркнули, что видят перспективы для развития в синергии ИТ-компаний на площадке ИТ-кластера.

В рамках обсуждения проблем и выработки предложений по их решению, участники поработали в формате мозгового штурма за тематическими круглыми столами по нескольким направлениям.

Бурные дискуссии вызвала тема подготовки кадров — во время обсуждений, участники выявили запрос на самое тесное сотрудничество ВУЗов и ИТ-компаний с обеих сторон: обеспечение равного доступа компаниям к работе со студентами, создание пула экспертов от ИТ-компаний для обучения студентов. На перспективу было предложено проработать концепцию IT-ВУЗа.

От группы по работе с государственными структурами поступили предложения по созданию привлекательных условий для инвестиций в IT отрасль, в том числе введению особого налогового режима для ИТ-сектора, привлечению инвесторов для строительства инновационного IT-кампуса в центре города, с объемом рабочих и приведенных площадей не менее 200 тыс. м2.

“Большинство стартапов не имеет компетенций во всех необходимых областях, которыми нужно обладать. И получается, что менторство и наставничество, которое может дать ИТ-кластер это ценный опыт, — отметил генеральный директор «Таймбук», компании-участника международного ИТ-кластера Нижегородской области, Павел Коназаков. — Очень часто ситуация такая, что компания живет буквально впроголодь, до тех пор пока проект не выстрелит. Это могут быть даже годы. Поэтому налоговые льготы и поддержка государства на ранних этапах это очень ценно”.

В группе Go Global собрались компании, которым интересен выход на международный рынок, предложили развивать глобальные связи ИТ-сообщества, ведь ИТ-технологии не имеют границ и их развитие формируется мировыми трендами. Участники обсудили конкретные кейсы, результат может быть в совместном проекте нижегородских компаний на глобальном рынке.

“Очень надеюсь, что от этого будет КПД, — поделилась во время мероприятия мнением PR-директор Harman в Нижнем Новгороде, компании-партнера международного ИТ-кластера, Ольга Шейнфельд. — Думаю, что все те предложения, которые сегодня будут сформулированы, хотя бы часть из них, должны получить одобрение и развитие. Все это существенно поможет, как в кадровой политике, так по помещениям и созданию нового ИТ-центра, который будет более современным и удобным для нужд в ИТ-сфере".

В завершении участники познакомились с аналитикой iCluster по IT-ландшафту Нижегородской области, оказалось что регионе развивается много продуктовых компаний, стартапов, доля именно нижегородских компаний составляет около 50%, при этом чуть больше 50% ИТ специалистов работает в R&D центрах крупных международных корпораций. В дальнейшем аналитику iCluster планирует регулярно обновлять, и отслеживать в динамике.

Предложения от сообщества IT-отрасли войдут в стратегию развития ИТ-кластера, уже на следующем мероприятии через квартал можно будет увидеть первые результаты реализации этих планов.