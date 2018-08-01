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Администрация Псковской области утвердила состав и положение проектного офиса региона
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Администрация Псковской области утвердила состав и положение проектного офиса региона 

Псковская губерния 1 августа 2018
Администрация Псковской области утвердила положение об организации проектной деятельности, о региональном проектном офисе Псковской области, а также персональный состав регионального проектного офиса. Документы подписаны в целях реализации указа президента от 7 мая 2018 года, а также в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 15 октября 2016 года «Об организации проектной деятельности в правительстве РФ. Ответственным за организацию проектной деятельности в Псковской области назначена первый заместитель губернатора области Вера Емельянова. В соответствии с положением, управление проектной деятельностью представляет собой деятельность по инициированию, подготовке, реализации и завершению региональных проектов, направленных на реализацию национальных проектов (программ), федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов, и приоритетных проектов. Основные цели — обеспечение достижения целей социально-экономического развития Псковской области и запланированных целевых показателей реализации региональных проектов; соблюдение и сокращение сроков достижения результатов региональных проектов; повышение эффективности использования ресурсов региональных проектов; обеспечение прозрачности, обоснованности и своевременности принимаемых решений. В состав проектного офиса вошли Денис Гуляев (руководитель проектного офиса), Андрей Михеев (замруководителя офиса), Марина Аникеева (секретарь офиса), Юлия Герасимова, Юрий Подобед, Валерия Полякова, Ольга Черникова и Татьяна Яковлева. Отметим, на уровне Псковской области организационный штаб проектного офиса был создан на базе Совета по инвестициям в 2016 году. Чтобы оперативно следить за самыми важными новостями, подписывайтесь на наши группы в „Телеграме“, „ВКонтакте“, „Яндекс. Дзен“, „Твиттере“, „Фейсбуке“ и „Одноклассниках“.
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