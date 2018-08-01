Ещё
Мошенники из Южной Кореи объявили русский крейсер набитым золотом
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.24
$
63.49
73.61
73.77
Прогноз
06.08 – 13.08
$
62.80
74.20
Индексы и котировки Brent
73.39
–0.07 Золото
1207.30
–0.02 РТС
1140.96
+0.30
Динамика валют
EUR / USD
03.08
1.1592
–0.0131
20.07
1.1723
02.08
29.07
24.07

Мошенники из Южной Кореи объявили русский крейсер набитым золотом 

Вести.Ru 1 августа 2018
Фото: Вести.Ru
В Южной Корее компанию «Синиль», которая заявила об обнаружении затонувшего в начале прошлого века крейсера "Дмитрий Донской", подозревают в мошенничестве. Аферисты сообщили о несметных сокровищах на борту корабля и стали искать партнеров, чтобы все это богатство поднять наверх. За это время акции самой «Синиль» взлетели и компания даже начала продавать свою криптовалюту.
Корма и корпус разбиты снарядами, но сохранились палуба и, главное, трюмы — именно они якобы до отказа забиты сундуками с сокровищами. История, блестяще созданная, чтобы в нее поверили.
Легендарный корабль «Дмитрий Донской», герой Цусимского сражения, повторивший подвиг «Варяга» и выстоявший против японской эскадры, но позже затопленный и якобы до сих пор хранящий на борту 200 тонн русского золота..
"Крейсер несметных сокровищ". Так прозвали его в корейской прессе — их сулили миру предприимчивые дельцы, которые тут же все подсчитали и поделили.
"Стоимость подъема корпуса оценивается в 27 миллиардов долларов. Как только мы получим разрешение, то начнем раскопки, и если найдем какие-либо реликвии, подключим оценочное агентство и введем дополнительный залог в 10%", — говорит Ён Сок, генеральный директор компании Shinil group.
Пираты 21 века на суше давали сенсационные пресс-конференции и брали на абордаж финансовые биржи. Акции компании взлетели, а наспех созданная криптовалюта под брендом «Донской» ценилась не хуже золотых слитков.
И тут всплыли неприятные детали: фирма-близнец в Сингапуре, продававшая криптовалюту, принадлежит родственникам бизнесменов. Ни одного разрешения от властей нет, мифические сундуки в трюме просто похожи на ящики, в которых перевозят драгоценности и внутри водолазы не были. А сама компания-первооткрыватель была создана за две недели до находки и в ней всего 5 человек.
"Понятно, почему люди думают, что мы медлим, чтобы получить финансовую выгоду", — рассказывает Ён Сок.
Оказалось, дельцы присвоили себе не только мифический клад, но и сам факт открытия — в Корейском государственном институте океанографических исследований заявили, что обнаружили остов корабля еще 15 лет назад.
Полиция и финансовые органы Южной Кореи начали расследование по подозрению в мошенничестве, всем причастным запрещено покидать город.
В Интернете создано сообщество пострадавших акционеров, пока неясно, сколько людей поверили в привлекательную сказку от финансовых пиратов о несметных сокровищах с затонувшего корабля. На здоровом авантюризме мошенники играют не первый раз, но сейчас спекуляция на русской истории может закончиться уголовными делами.
Вести.Ru: последние новости
Изменения в законе: дач больше не будет ЦБ обнаружил десятки криптопирамид Минтранс планирует реконструкцию региональных аэродромов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сценарий уже готов: как США обрушат рубль348
«Северный поток-2» нашел ответ на датский шантаж59
Лукашенко задумал антироссийский шаг288
Дач больше не будет8
Россияне скупают дачи108
Видео
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
25:44
ЦБ принял решение по ключевой ставке
Экономика
01:10
Лукашенко задумал антироссийский шаг
Экономика
02:38
Предложен способ отпускать россиян на пенсию раньше
Личный счет
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
00:55
Россиян лишат желания иметь валюту
Личный счет
01:02
Черноморское побережье оставят без жилья
Недвижимость
00:21
Санкции обвалят рубль
Рынки Экономика
02:14
Россиян ждет новый налог
Экономика Общество
25:12
Август наступил: чего ждать от «месяца катастроф»
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение