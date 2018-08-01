Мошенники из Южной Кореи объявили русский крейсер набитым золотом

В Южной Корее компанию «Синиль», которая заявила об обнаружении затонувшего в начале прошлого века крейсера " Дмитрий Донской ", подозревают в мошенничестве. Аферисты сообщили о несметных сокровищах на борту корабля и стали искать партнеров, чтобы все это богатство поднять наверх. За это время акции самой «Синиль» взлетели и компания даже начала продавать свою криптовалюту.

Корма и корпус разбиты снарядами, но сохранились палуба и, главное, трюмы — именно они якобы до отказа забиты сундуками с сокровищами. История, блестяще созданная, чтобы в нее поверили.

Легендарный корабль «Дмитрий Донской», герой Цусимского сражения, повторивший подвиг «Варяга» и выстоявший против японской эскадры, но позже затопленный и якобы до сих пор хранящий на борту 200 тонн русского золота..

"Крейсер несметных сокровищ". Так прозвали его в корейской прессе — их сулили миру предприимчивые дельцы, которые тут же все подсчитали и поделили.

"Стоимость подъема корпуса оценивается в 27 миллиардов долларов. Как только мы получим разрешение, то начнем раскопки, и если найдем какие-либо реликвии, подключим оценочное агентство и введем дополнительный залог в 10%", — говорит Ён Сок, генеральный директор компании Shinil group.

Пираты 21 века на суше давали сенсационные пресс-конференции и брали на абордаж финансовые биржи. Акции компании взлетели, а наспех созданная криптовалюта под брендом «Донской» ценилась не хуже золотых слитков.

И тут всплыли неприятные детали: фирма-близнец в Сингапуре, продававшая криптовалюту, принадлежит родственникам бизнесменов. Ни одного разрешения от властей нет, мифические сундуки в трюме просто похожи на ящики, в которых перевозят драгоценности и внутри водолазы не были. А сама компания-первооткрыватель была создана за две недели до находки и в ней всего 5 человек.

"Понятно, почему люди думают, что мы медлим, чтобы получить финансовую выгоду", — рассказывает Ён Сок.

Оказалось, дельцы присвоили себе не только мифический клад, но и сам факт открытия — в Корейском государственном институте океанографических исследований заявили, что обнаружили остов корабля еще 15 лет назад.

Полиция и финансовые органы Южной Кореи начали расследование по подозрению в мошенничестве, всем причастным запрещено покидать город.

В Интернете создано сообщество пострадавших акционеров, пока неясно, сколько людей поверили в привлекательную сказку от финансовых пиратов о несметных сокровищах с затонувшего корабля. На здоровом авантюризме мошенники играют не первый раз, но сейчас спекуляция на русской истории может закончиться уголовными делами.