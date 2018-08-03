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«Трезвая Россия» не поддержала инициативу по продаже алкоголя в интернете
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«Трезвая Россия» не поддержала инициативу по продаже алкоголя в интернете 

РИА Новости 15 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Движение «Трезвая Россия» не поддерживает инициативу Минфина о продаже алкоголя через интернет, так как, по мнению общественников, она идет вразрез с майскими указами президента, заявили РИА Новости представители движения.
Ранее директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов сообщил, что министерство внесло в правительство законопроект о регулировании розничной продажи алкоголя в интернете — документ предполагает запуск с января 2019 года онлайн-торговли для пива, российского вина и шампанского.
"Со следующего года Минфин предложил допустить в сети продажу пива, пивных напитков, сидра, медовухи, отечественных тихих и игристых вин. В свою очередь «Трезвая Россия» инициативу ведомства не поддерживает и просит правительство РФ более внимательно рассмотреть данный законопроект", — говорится в сообщении, поступившем в РИА Новости.
По мнению руководителя федерального проекта «Трезвая Россия» Султана Хамзаева, «законопроект противоречит и государственной политике по снижению масштабов злоупотребления алкоголем».
"Данная инициатива идет в разрез с майскими указами президента России, где приоритетными направлениями выделены сохранение человеческого капитала и демографический рост", — отмечают представители движения «Трезвая Россия».
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