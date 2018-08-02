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В Хабаровском крае достраивают ЛЭП Комсомольская-Селихино-Ванино
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В Хабаровском крае достраивают ЛЭП Комсомольская-Селихино-Ванино 

Хабаровский край сегодня 2 августа 2018
Фото: Хабаровский край сегодня
В Хабаровском крае в этом году введут в эксплуатацию ЛЭП Комсомольская-Селихино-Ванино, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития РФ. Как сказал председатель правления ПАО «ФСК ЕЭС» Андрей Муров, крупнейшим проектом компании, реализация которого отчасти уже происходит, должен стать проект электрификации Байкало-Амурской и прилагающих железнодорожных магистралей. Для этого до 2020 года на Дальнем Востоке компания построит четыре новых линии электропередачи напряжением 220 кВ и реконструирует семь подстанций.
— Уже в 2018 году будет завершен один из ключевых этапов проекта — введена в эксплуатацию ЛЭП 220 кВ «Комсомольская-Селихино-Ванино» в Хабаровском крае. Этот объект не только обеспечит развитие БАМа, но и повысит надежность энергоснабжения транспортного узла Ванино-Советская Гавань, — подчеркнул Андрей Муров.
Напомним, как ранее сообщало агентство, электрификация железной дороги на участке Волочаевка–II — Комсомольск-на-Амуре — Советская Гавань общей протяженностью 895 км должна быть выполнена до 2030 года.
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