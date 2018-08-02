Партнером Байкальского саммита недвижимости в Иркутске стал Ростелеком

Ростелеком в Иркутске выступил партнером ежегодного Байкальского саммита Российской гильдии управляющих и девелоперов. Главное событие рынка недвижимости Приангарья состоялось в последние дни июля в конференц-зале Байкальского банка Сбербанка России и собрало 230 участников.

Ведущие федеральные и региональные эксперты из регионов России обсудили последние тенденции строительной отрасли. Основной темой деловой программы стала «Образы городов будущего. Как будет развиваться город. Каким он будет в ближайшие 10-15 лет».

Представители оператора связи вместе с другими участниками саммита побывали на иркутских новостройках, где Ростелеком готов предоставить услуги для комфортного и безопасного проживания и ведения бизнеса.

На главной площадке саммита состоялась презентация нового цифрового решения Ростелекома для домов и городов: облачной услуги с системой управления домашним оборудованием «Умный дом», включающей в себя управляемые датчики открытия дверей и окон, движения, протечки воды и дыма в квартире, а также систему видеонаблюдения.

«Датчики «Умного дома» можно монтировать уже на стадии строительства, так что новоселы с первых дней проживания смогут обезопасить свои квартиры от коммунальных аварий, возгорания или несанкционированного доступа», — прокомментировал директор Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Тиман

Во второй части деловой программы «Сценарии и практики» выступил директор проектов «Новостройки» ПАО «Ростелеком» Валентин Достовалов с темой «Среда для жизни от „Ростелекома“. Он сообщил, что создание четкой и прозрачной модели сотрудничество между „Ростелекомом“ и застройщиками, управляющими компаниями и проектными организациями позволит сформировать для населения по-настоящему комфортную среду для жизни. Компании-партнеры в результате получат сокращение капитальных и операционных затрат на строительство и обслуживание жилых комплексов.

Исполнительный директор некоммерческого партнерства „Российская гильдия управляющих и девелоперов“ Елена Бодрова отметила, что четвертый год подряд саммит собирается в столице Восточной Сибири, которая всегда удивляет идеями, проектами, девелоперами и показывает, что цифровизация, новые форматы и подходы, реализуемые во всем мире, успешно применяются и продвигаются в Иркутске.

Основная задача саммита — формирование площадки для эффективного взаимодействия всех заинтересованных сторон в области недвижимости: архитекторов и урбанистов, девелоперов и строителей, инвесторов и брокеров, власти и некоммерческих объединений.

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