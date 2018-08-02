Доля поставщиков из Хабаровского края в объеме госзакупок снизилась

Рост объемов закупок у местного бизнеса — один из важнейших факторов развития экономики региона и Дальнего Востока в целом. Предприниматели должны участвовать в тендерах крупных корпораций, размещающих заказы в округе. Это понимают все. Но, как показывает анализ, с каждым годом хабаровчан все активнее оттесняют конкуренты.

— За последние три года закупки в Хабаровском крае заметно выросли. Их объем увеличился на 64 процента, при этом доля в них местных поставщиков снизилась на пять процентов. То есть закупать в целом стали больше, а у наших — меньше. Это не очень хорошая динамика, — рассказал заместитель министра экономического развития края по развитию предпринимательства и рынков Иван Загорский.

Большая часть контрактов уходит за пределы региона. Конкуренцию хабаровчанам, наряду с московскими предпринимателями, составляют соседи из Якутии и Приморья.

Согласно данным, которые приводит Загорский, в 2017-м среднегодовой доход поставщиков из Хабаровского края оказался в 12 раз меньше, чем у компаний, зарегистрированных в других субъектах РФ. Это при том, что местные товары ничуть не уступают по качеству. Но самое главное — их себестоимость ниже за счет экономии на логистике.

— Допустим, в Ярославской области завод производит определенные вещи, грузит в вагоны, привозит сюда и складирует на год или два. Когда они нужны, их берут. Наш производитель может сократить расходы заказчика за счет снижения логистических затрат: перевозки, хранения, содержания, — приводит пример представитель краевого минэконом­развития

Еще одно конкурентное преимущество — наличие сырьевой базы и близость к странам АТР. Однако и здесь в затылки хабаровским бизнесменам дышат конкуренты из соседних дальневосточных регионов. Одной из причин снижения доли местных поставщиков в госзакупках называют значительную социальную нагрузку, которую несут предприниматели в районах Крайнего Севера.

— Для бизнесменов, ведущих деятельность в северных районах края, выиграть торги и поставлять услуги госкорпорациям — нереальная задача. Нужно понимать, что они несут нагрузку в виде северных компенсаций работникам. И я уверен, что доля «северных» предпринимателей, участвующих в закупках вертикально интегрированных компаний, минимальна, — отмечает заместитель председателя Законодательной думы края Павел Симигин

Но основным препятствием и предприниматели, и чиновники называют несовершенство законодательства. Сейчас эта сфера деятельности в стране регулируется двумя федеральными законами — №44 и №223. Эксперты отмечают, что пришло время внести в них изменения.

За последние три года объем закупок в Хабаровском крае увеличился на 64 процента, при этом доля в них местных поставщиков снизилась на пять процентов

По словам предпринимателя Ольги Жменьковой, заказчики в своих положениях прописывают избыточные требования, что заставляет малый бизнес нести дополнительные расходы. Из-за этого круг участников закупки сокращается.

— По законодательству максимальный срок оплаты выполненных работ — 30 дней. Но к этому прибавляют время на приемку товаров или услуг. Таким образом мы зачастую вынуждены ждать деньги по три месяца. Это значительно влияет на финансовую устойчивость предприятий. Необходимо свести срок оплаты до минимума, — добавляет Ольга Жменькова.

Еще одно предложение — законодательно установить приоритет дальневосточных поставщиков перед другими, если товар закупается на территории округа. Ведь сейчас, как признаются сами заказчики, они бы и рады стимулировать бизнес на местах, но жестко ограничены нормами.

— Мы не можем ставить какие-то препоны ради создания благоприятного климата для малого и среднего предпринимательства на территории Хабаровского края. Движение должно быть с двух сторон: мы готовы информировать представителей малого и среднего бизнеса, но хотим, чтобы они повышали уровень своей компетенции, — говорит заместитель генерального директора по экономике и финансам филиала ПАО «ФСК ЕЭС» — МЭС Востока Александр Пашков

В то же время в правительстве края уже разработали проект по развитию закупок по 223-ФЗ, так называемую программу «доращивания». Она включает целый комплекс мероприятий, направленных на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в производственном секторе. Ее целью, по словам Ивана Загорского, является увеличение объема закупок у местного бизнеса на миллиард рублей к 2020 году.

— Для этого нам необходимо определить объемы спроса и предложения по каждому виду деятельности, заключить с основными холдингами соглашения по увеличению объема закупок. Сейчас мы выявляем позиции, которые крупные заказчики получают от наших производителей, анализируем, кто и какую конкретно продукцию или услугу закупает — тип, марку, конфигурацию, — и «сращиваем» госкорпорации, осуществляющие закупки на территории края, и местных поставщиков, готовим партнерские соглашения, — объясняет Загорский.

В свою очередь в Закдуме края обещают направить предложения об изменении 223-ФЗ в правительство России

Прямая речь

— Проблема закупок достаточно сложная. Она завязана на законодательной базе, экономике, стоимостных характеристиках, способности выполнять серийные заказы. Предприятия Хабаровского края должны идти вровень с компаниями западных регионов страны, а местные предприниматели — повышать качество и конкурентоспособность своей продукции.