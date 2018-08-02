«Ъ»: Минсельхоз планирует вывести затраты на страхование АПК из единой субсидии

Согласно документу Минсельхоза, с которым ознакомилось издание, бюджетная поддержка, которая представляет собой оплату половины стоимости аграрных полисов, в 2020 году может быть выведена из единой субсидии. Планируется, что уже в 2019 году она получит особый статус, который не позволит местным органам власти направлять средства на другие статьи расходов.

Президент Национального союза агростраховщиков (НСА) Корней Биждов сообщил изданию, что заявленный аграриями ущерб в текущем году может стать рекордным за последние пять лет. В то же время он считает, что российским аграриям повезло чуть больше, чем коллегам по Евросоюзу : многие страны как Центральной и Северной, так и Южной Европы несут убытки от неблагоприятных климатических условий.

Однако Биждов подчеркнул, что европейские аграрии защищены страхованием, в то время как в России такая практика пока плохо развита. «У нас же из заявленного ущерба в 8,7 млрд рублей на 1 июня страхованием покрыто 0,3%, большая часть трат ляжет на бюджет, при этом в нем в этом году на возмещение ущерба аграриев от ЧС заложено только 1,9 млрд рублей», — сообщил он.

Засуха и будущий урожай

Как сообщалось, в 2018 году от засухи пострадали сразу несколько российских регионов. Так, урожайность сенокосных угодий в Астраханской области снизилась на 30%, Крым потерял около 500 тыс. т зерна. В Волгоградской области из-за жары погибли посевы сельскохозяйственных культур на площади 430 тыс. га, что составляет 14% их общей площади, в Оренбурге — посевы на площади более 17 тыс. га. Также об ущербе заявляли в Саратовской области, республике Адыгея и Калмыкии.