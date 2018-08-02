Как я поехал учиться инвестировать в стартапы (и почему в итоге решил от этого отказаться)

Недавно я вернулся из Кремниевой долины, где по программе GoValley вместе с другими предпринимателями из России прокачивал навыки инвестиций. Ее организовали Дмитрий Калаев Максим Чеботарев , которые сейчас являются топ-менеджерами ФРИИ — крупнейшего венчурного инвестора на рынке РФ, за 5 лет совершившего 367 вложений на сумму 3,1 миллиарда рублей. Я поехал учиться инвестировать в стартапы, а в итоге задумался, нужно ли мне это.

Почему Кремниевая долина?

Это мощная платформа для развития предпринимательства. Самое большое количество сделок происходит именно там: в 2 раза больше, чем в Нью-Йорке, в 4 раза больше, чем в Лондоне. Это еще и колоссальные суммы инвестиций.

Наша группа состояла из 18 российских предпринимателей и руководителей компаний, все были в поисках некой стратегии или чего-то нового для себя, хотели инвестировать в стартапы. Отдельно стоит отметить колоссальный нетворкинг: за 1 неделю было более 50 знакомств, включая нашу группу. Это предприниматели, руководители, программисты, инвесторы с разными историями и опытом. Плюс были визиты как в крупные компании, так и в стартапы.

Узнать за 60 секунд

Первый вызов — научиться ярко говорить о себе за 1 минуту. Мы везде передвигались большой группой, поэтому ребята из GoValley давали только по 60 секунд на презентацию каждого.

Там никто не знает ничего про компанию, которую я возглавляю, мне пришлось учиться рассказывать о себе за 1 минуту: «В 23 года я стал генеральным директором/сооснователем, и за 10 лет работы мы привлекли более $100 миллионов на развитие бизнеса. Компания работает в сфере альтернативного кредитования, и в ближайшие несколько месяцев объем выдачи микрозаймов клиентам превысит $1 миллиард».

Цель моей поездки — найти ответы на три главных запроса:

Какие компании чаще всего добиваются успеха?

Как нужно инвестировать в стартапы, чтобы заработать?

Изучение инфраструктуры и нетворкинг.

Остановлюсь на них далее подробнее.

Да здравствует рост!

Практически каждый из инвесторов Кремниевой долины говорил, что нужно вкладывать средства в компанию, которая растет. Что такое рост? Конкретного понятия термина нет. Это всегда индивидуально, интуитивно, зависит от бизнес-модели. Например, 30-40% в месяц — это действительно крутой рост. Еще инвесторы смотрят, чтобы у компании не было большого ежемесячного убытка. Если миллион долларов ты «сжигаешь» в месяц — это большая проблема. Убытки должны стремиться к нулю.

Все ищут очень сильного основателя компании. Когда разбираешься в том, кто может быть таким человеком, опять же слышишь про рост. Лидер проекта должен говорить не об уникальности продукта, а фанатично рассказывать про то, как сделать его таким, чтобы компания росла. Приветствуется долгая амбициозная цель основателя: на практике эти люди чаще добиваются успеха. Интересное мнение одного из инвесторов: проекты, делающиеся «на продажу через пару лет», скорее всего, окажутся неуспешными.

Группа предпринимателей, в составе которой Юрий поехал в США. Фото из архива автора.

Инвесторы оценивают харизму и коммуникативные навыки основателя: как он рассказывает о миссии бизнеса, видении будущего. Принимают во внимание его способность «продавать» компанию сотрудникам, выступать для них лидером, чье мнение уважают, за кем пойдут, ради кого будут готовы выкладываться по полной.

Еще один ключевой навык основателя — умение нанимать талантливых специалистов. Важно оставаться обучаемым, потому что стартап — это постоянное развитие. Лидер должен быть техничным: знать все нюансы бизнеса, откуда трафик, лиды, какой LTV и так далее.

Кстати, по мнению ФРИИ, российским лидерам стартапов чаще всего не хватает навыков продаж, маркетинга и международного опыта.

Вложить не значит заработать

90% венчурных капиталистов не возвращают свои деньги. Это показатель одинаков и для России, и для Америки. Поэтому нужно учиться делать вложения.

Марвин Ляо , партнер одного из крупнейших американских фондов 500 Startups, в портфеле которого более 2 тысяч инвестиций, приводит интересную статистику: 5% сделок приносят прибыль, 20% — позволяют вернуть свои деньги, все остальное — потери. Это показатели фонда, где стартап попадает в акселератор, получает весомую поддержку и инфраструктуру. Без этого статистика успешности бизнеса еще ниже. Поэтому инвестору, по совету Марвина, нужно наращивать количество сделок, например, до 50 инвестиций.

Вторая рекомендация — это мелкий чек каждого вложения. Получается некая рулетка, когда твои ресурсы распределены на несколько небольших ставок примерно по $30 тысяч — 50 тысяч. Венчур — это всегда риск. Поэтому на него нужно откладывать не более 10% твоего капитала. Очень высок шанс, что все потеряешь.

Перед офисом одной из компаний в Кремниевой долине. Фото из архива автора.

Отдельно хочу рассказать про знакомство с Павлом Черкашиным — российским бизнесменом, уехавшим в Кремниевую долину. Портфель его фонда уже достиг 30 миллионов долларов. Он тоже ищет проекты, фанатов своего дела, инновации. Начав заниматься инвестициями, Павел создал виртуальный портфель. Все стартапы, с которыми он общался, рассказывали ярко, и хотелось в них вкладывать. Поэтому он гипотетически инвестировал в компании, которые ему понравились. И увидел, что теряет деньги.

Поняв это, Павел разработал другую стратегию. Он соинвестирует, а не выступает как лидирующий инвестор. Он последователь. Лучшая сделка для него — чек $50 тысяч. Когда раунд $1,5 миллиона, уже есть 4-5 фондов, часть из них «с именем», осталось доинвестировать 200 тысяч, то по определению можно вкладываться.

Нетворкинг

В Кремниевой долине все пропитано духом предпринимательства и способствует развитию. Есть много крупных известных компаний с разными стратегиями скупки стартапов. Например, японский SoftBank создал фонд на $100 миллиардов. SalesForce купила порядка 60 компаний за 2017 год. Когда есть люди, готовые покупать в больших объемах, появляются те, кто готов им продавать. Это дает толчок и стимул для предпринимателей.

Но не все так просто: конкуренция за кадры бешеная. Успешные инженеры, программисты очень востребованы. Стартапы мотивируют опционом, они не могут платить на уровне крупных компаний. В среднем разработка продукта занимает 2 года.

Все это время ценным IT-кадрам звонят из Google и прочих крупных компаний, чтобы переманить к себе. Поэтому если сотрудники видят, что бизнес не растет или основатель расслабился, они перестают в него верить и уходят. Найти нового программиста тоже дорого. Денег мало, нужно как-то добежать до следующих инвестиций. Царит потрясающая атмосфера, где все выкладываются по полной.

Жизнь в Кремниевой долине — это как реалити-шоу стартапов. В кафе часто можно встретить инвестора, пообщаться с ним. Поэтому нужно заранее подогревать его интерес к проекту. Налаживать связи, строить отношения, как с будущей женой, и проводить каждую встречу, как свидание с тщательной подготовкой. Не стоит приходить сразу за деньгами, лучше обратиться за советом. Так вы присмотритесь к ним, а они — к вам.

Что в итоге?

Резюмирую: для успешных проектов и инвестиций нужна стратегия. Я выработал следующую:

Куда инвестировать? В рост и сильных основателей.

Как инвестировать? Много вложений, маленький чек, постоянное обучение.

Что в основе? Нетворкинг как со стороны стартапа, так и инвестора.

По данным Global Entrepreneurship Monitor, ежегодно в мире открывается 100 миллионов новых стартапов. Атмосфера Кремниевой долины, несомненно, заряжает позитивом и верой в успех бизнеса, однако, здравый смысл подсказывает, что идея «найти перспективный проект и выдать ему денег» выстрелит только одна на миллион.

Каждый стартап — это команда, и в портфеле венчурного инвестора их должно быть много. Проектам нужно помогать добиваться успеха, что требует не только финансовых, но и временных ресурсов.

Партнерство может стать успешным только как основной вид деятельности инвестора. Но этого я себе пока позволить не могу. Поэтому продолжу инвестировать только в те идеи, которые развиваю сам.

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