Новосибирская фирма заплатит три миллиона за хранение контрафакта

Возможность наказывать «драконовскими» штрафами за участие в обороте контрафактного спиртного в России появилась около года назад, с принятием соответствующих поправок в законодательство. И вот — первые результаты.

— Такой крупный штраф назначен в Новосибирской области впервые. Ранее штрафы составляли 200-300 тысяч рублей с конфискацией продукции или без таковой, — подчеркнул глава Межрегионального управления Росалкогольрегулирования по СФО Алексей Крупин

В ведомстве отмечают, что объем арестованного алкоголя — как незаконно произведенного, так и хранящегося без соответствующих разрешений, — за первое полугодие 2018-го вырос в 1,7 раза по сравнению с соответствующим периодом года прошлого. За шесть месяцев на территории Сибири изъята 61 тысяча декалитров спирто-содержащей продукции. При этом в общем объеме изъятого алкоголя львиная доля приходится на слабый градус — 58,2 декалитра пива и пивных напитков.

— Можно утверждать, что функционирование ЕГАИС повлияло на рост выявленных правонарушений в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, — уверен Алексей Крупин. — МРУ Росалкогольрегулирования по СФО в первом полугодии выявило 622 нарушения, что на тридцать процентов больше, чем в прошлом году. Основная часть выявленных правонарушений связана с легальностью производства и оборота алкогольной продукции.

Казалось бы, и рост числа выявленных нарушений, и ужесточение наказаний должны были привести к ощутимым поступлениям в казну. Однако суммы в целом, наоборот, снизились — в 1,3 раза по сравнению с прошлым годом: всего с января по июнь 2018-го в Сибири было назначено штрафных санкций на 15 миллионов рублей. Специалисты объясняют это тем, что для субъектов малого и среднего бизнеса штрафы были заменены предупреждениями. Получается, серьезно наказывать в России готовы только «акул» контрафактного рынка — а ловим пока только мелкую «пивную» рыбешку?

По мнению новосибирского производителя крафтового пива Сергея Цуркана, введение системы ЕГАИС действительно затруднило работу небольших компаний. Это понятно — у них нет специалистов, способных заниматься правовыми моментами, потому и нарушений выявляется много. И если говорить о малых предприятиях, для них сам факт ареста продукции может стать началом конца.

Так, в середине июля была арестована партия одной из новосибирских крафтовых пивоварен, которая в результате рейда лишилась пяти тысяч бутылок. Еще более сотни сотрудники РАР по СФО изъяли в фирменном розничном магазине. Пиво не было занесено в систему ЕГАИС.

— Мы всего-навсего вовремя не подали документы, но в целом работали в рамках закона. В нашем случае Росалкогольрегулирование подошло к вопросу формально. Оспаривать решение мы не будем, однако арест привел к тому, что, скорее всего, производство будет закрыто, — пояснил «РГ» директор «пострадавшей» пивоварни Андрей Зайцев

Прямая речь

Вадим Дробиз , гендиректор «Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя»:

— Рынок нелегального алкоголя в стране внушительный: примерно 1,1 миллиарда литров составляет легальный оборот и 600 миллионов в год — нелегальная продукция. Не способствуют борьбе с контрафактом и высокие цены на спиртное. Во всем мире главный принцип регулирования рынка — это доступность качественного заводского алкоголя для всех слоев населения.