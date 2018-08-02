Нужны ли сибирским предпринимателям региональные бренды

Эксперты называют проект закона прогрессивным шагом. Как разъяснил «РГ» старший преподаватель кафедры гражданского права Новосибирского юридического института Леонид Рот, с 2012 года для России вступили в силу положения «Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности» (TRIPS), которые направлены на гармонизацию правового регулирования стран — участниц Всемирной торговой организации и Всемирной организацией интеллектуальной собственности. TRIPS предусматривает географическое указание в качестве самостоятельного охраняемого объекта. А действующий в России Гражданский кодекс регулирует несколько иной объект — наименование места происхождения товара (НМПТ). Понятно, что с терминами и их значениями необходимо определиться, если уж мы хотим интегрироваться в международный рынок.

При этом законодатель решил не отказываться от российской терминологии, а дополнить ее: проект закона предполагает, что в стране будут действовать и гео-графическое указание, и НМПТ. И если для регистрации НМПТ необходимо, чтобы товар целиком и полностью делался в одном конкретном месте, то для географического указания достаточно лишь одной стадии производства — то есть если сыр из алтайского молока, но вызрел в Новосибирской области, указание «алтайский» можно регистрировать. Производитель теперь сможет выбирать сам, какой патент ему предпочесть. И это «послаб-ление», как считает ряд экспертов, поможет увеличить число защищенных товаров: в России сейчас географически запатентовано от силы пара сотен товаров, а в Европе счет идет на тысячи. Так что будем догонять.

Насколько это нужно производителям? Например, в Омской области производят более двух наименований сельскохозяйственной продукции, которую объединяет 300 торговых марок. Многие из них традиционно входят в список лучших товаров России и пользуются спросом не только у российских, но и зарубежных покупателей. Но именно эти бренды и становятся объектами подделки.

— Мы постоянно сталкиваемся с тем, что под раскрученной маркой продают фальсификат, — рассказал «РГ» начальник отдела переработки и товарного рынка регионального минсельхоза Константин Цыпленков. — Это наносит предприятиям не только экономический урон, страдает их имидж. Поэтому, конечно же, нужны законы, способные усилить борьбу с производителями контрафакта.

Специалисты полагают, что закон станет препятствием и для производства продуктов-"двойников" в других регионах. Например, сейчас сыр «Омичка» выпускают не только в Сибири, но и в Татарстане. В свое время омичи пытались отвоевать бренд в суде, однако процесс проиграли. Теперь патент даст возможность «Омичке» вернуться на родину. Однако, как считает преподаватель НЮИ (ф) ТГУ Евгений Бебенов, для эффективного применения географического указания в борьбе с подделками нужно прежде всего усилить активность проверяющих органов — ведь производитель патентованного сыра не может сам ходить по складам конкурентов. А также предусмотреть действенные санкции за «географические ошибки». Сейчас в ГК прописаны компенсации до пяти миллионов рублей за нарушение права на НМПТ — продавец фальшивого «Нарзана» сильно рискует, выставляя его на прилавок. А для патента с гео-графическим указанием товара такой защиты пока не предусмотрено.

Кроме того, как подчеркнул эксперт, особые требования к репутации и качеству товара, претендующего на географическое указание, будут определяться в регионах. Как и кто будет решать, к примеру, какая щука может считаться томской, а какая — нет, неизвестно, и тут возможно, мягко говоря, недопонимание между чиновниками и производителями. Хотя именно властям важны региональные бренды — и для развития туризма, и для создания имиджа родины тех или иных чудес.

Кстати, навскидку предлагаем добытчикам сразу же после введения закона в действие зарегистрировать право на «кузбасский уголь» — самый согревающий. Кто успеет первым?..

Между тем Инициаторы создания региональных брендов подчеркивают — безликая Россия не нужна никому. Однако ассоциироваться с каким-то одним товаром в регионах не хотят — тут цели более амбициозные. Например, губернатор Томской области Сергей Жвачкин заявил «РГ», что в Томске масса брендов, но главный из них — это статус студенческой столицы России. «Этот бренд мы официально зарегистрировали еще в декабре 2015-го», — сообщил глава региона, напомнив, что томские вузы — мирового масштаба. А в Омской области первую программу развития «глобального» регионального бренда разработали еще семь лет назад.

— Проект был рассчитан на пять лет и предполагал десять ключевых направлений: Омская область — рубеж России, Омск — евразийский транспортный узел, Омск — культурный центр всероссийского значения, лучшая практика территориального маркетинга, омские товары высшего качества, Омск — место встречи успешных атлетов мира, — рассказал «РГ» разработчик программы, представитель группы маркетинговых российских компаний Андрей Стась

Однако очень скоро многообещающий проект был забыт. Сейчас, со сменой региональной команды, тема создания позитивного имиджа стала вновь актуальной. Правда, о затратном опыте предшественников никто не вспоминает. Все начинается с нуля. Речь идет о том же самом — о необходимости создания концепции, новых статьях бюджетных расходов. И нет никаких гарантий, что все это вновь не окажется под сукном.

А вы бы какой региональный бренд запатентовали?

Максим Останин, заместитель министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области:

— Если говорить о популярности новосибирских товаров, то в первую очередь наш регион славится минеральной водой. Новосибирцы уже давно всю минералку называют «Карачинской», настолько стойкая ассоциация. К сожалению, столичные продавцы еще путаются, когда по привычке просишь у них «Карачинскую», имея в виду минеральную воду. А если серьезно, во многих регионах вода из этого источника хорошо известна, хотя многие даже не знают, что она производится в Новосибирской области. Второе место по популярности среди местных брендов, на мой взгляд, занимает молочная продукция, которая также поставляется в другие регионы. И еще одна позиция — кондитерские изделия. Набор конфет под маркой «Новосибирские» известен еще с советских времен, но и в целом эта отрасль у нас очень достойно развита.

Юрий Шнетков, генеральный директор кондитерской фабрики, Кузбасс:

— Да никакой региональный бренд я не стал бы регистрировать. У нас и без этого хватает бумажной работы, которая не приносит ни копейки прибыли и абсолютно бесполезна. Зачем регистрировать, например, «якутские алмазы», если их и так все знают? Какой в этом практический смысл? Возможно, вся эта суета нравится тем, кто еще ничего толком в жизни не сделал, а уже очень хочет о себе заявить. Но у меня, простите, другое воспитание и другой подход к бизнесу.