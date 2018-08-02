В Пермском крае реализуют инвестпроект на €200 млн с компанией из Швейцарии

ТАСС , 2 августа. ПАО «Метафракс» (Пермский край) и швейцарская компания Casale заключили контракт на разработку базового проекта по строительству второй установки меламина на производственной площадке предприятия. Общая стоимость реализации проекта оценивается в €200 млн, сообщают в департаменте пресс-службы администрации губернатора Прикамья.

"Контракт на разработку базового проекта установки меламина мощностью 40 тыс. тонн в год подписан в Лугано (Швейцария). Установка будет интегрирована в строящийся сейчас в Губахе комплекс «Аммиак-карбамид-меламин», — сказано в сообщении.

Губернатор Пермского края Максим Решетников подчеркивал значимость для экономики края крупных инвестпроектов, в том числе строительства комплекса «Аммиак-карбамид-меламин». По его словам, это не только инвестиции в экономику региона и регулярные поступления в бюджет, но и создание новых рабочих мест. Только первая установка даст Кизеловскому угольному бассейну 400 новых рабочих мест, а на его строительной площадке единовременно будет задействовано порядка 4 тыс. рабочих.

Согласно стратегии развития компании до 2030 года, «Метафракс» до конца 2019 года планирует подготовить проектно-сметную документацию на установку для получения заключения Главгосэкспертизы. В перспективе, с пуском второй установки, «Метафракс» будет производить суммарно 80 тыс. тонн меламина в год и войдет в топ-5 производителей этого продукта в Европе.

По словам гендиректора «Метафракса» Владимира Даута, компания приняла решение стать одним из крупнейших производителей меламина в Европе. Минимум 50% суммарной выработки будет направляться на внутренне потребление группы компаний «Метафракс». «По нашим оценкам объем российского рынка сегодня составляет около 50 тыс. тонн в год. Но мы видим высокий потенциал роста. Половину производимого меламина мы предполагаем реализовывать на рынке. Соотношение экспорта и внутренних продаж будет зависеть от рыночной конъюнктуры. После введения „Метафраксом“ второй установки, российские компании смогут в полном объеме обеспечить потребности внутреннего рынка», — сказал он.

Для реализации проекта компания планирует привлечь как собственные, так и заемные средства.

Специнвестконтракт (СПИК) между Пермским краем и ПАО «Метафракс» был подписан в феврале 2018 года на Российском инвестиционном форуме в Сочи. Соглашение подразумевает реализацию инвестпроекта по строительству в Пермском крае производственного комплекса АКМ. Документ был подписан в присутствии министра промышленности России Дениса Мантурова и стал восьмым СПИКом, реализуемым в регионе.

Об участниках проекта

ПАО «Метафракс» намерено в 2021 году завершить строительство в Губахе комплекса по производству аммиака, карбамида и меламина. Общая стоимость проекта — более €950 млн Проектная мощность завода позволит выпускать ежегодно до 575 тыс. тонн карбамида, 308 тыс. тонн аммиака и 40 тыс. тонн меламина. На сегодняшний день реализация проекта находится в активной фазе. Ведется строительство зданий и сооружений комплекса, генподрядчик проекта компания «Уралэнергострой» завершил строительство ствола башни приллирования карбамида высотой 98 м., ведутся поставки крупнотоннажного оборудования. Лицензиар проекта — компания Casale.

Casale — частная швейцарская компания, полностью принадлежащая Casale Holding со штаб-квартирой в Лугано (Швейцария). Мировой лидер по разработке и лицензированию собственных технологий в процессах производства аммиака, метанола, карбамида и меламина. Имеет представительства в России, США, Канаде, Бразилии, Индии, Китае, Египте, Иране, Пакистане и Индонезии.