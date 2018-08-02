Ещё
Гендиректор «СОНЕТ» Алексей Малышев: «Технологии создают возможности для развития»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.24
$
63.49
73.61
73.77
Прогноз
06.08 – 13.08
$
64.00
75.33
Индексы и котировки Brent
73.39
–0.07 Золото
1207.30
–0.02 РТС
1140.96
+0.30
Динамика валют
EUR / USD
03.08
1.1592
–0.0131
20.07
1.1723
02.08
29.07
24.07

Гендиректор «СОНЕТ» Алексей Малышев: «Технологии создают возможности для развития» 

Newsroom24 22 часа назад
Фото: Newsroom24
Уже второй год подряд партнером конкурса выступает федеральный системный интегратор «СОНЕТ». О том, чем интересен конкурс и тенденциях на рынке информационных технологий Newsroom24 рассказал генеральный директор компании Алексей Малышев.
— Алексей, расскажите, почему вы поддерживаете конкурс, что это дает компании?
— IT-решения — это, прежде всего, возможности. Без внедрения технологий бизнес сейчас просто не выживет. Поскольку в последние годы рынки в России не растут или растут очень медленно, то в перспективе большинство компаний не смогут реализовывать стратегии развития, основанные на быстром росте продаж. Значит, нужно увеличивать прибыльность бизнеса за счет снижения издержек. Поэтому сегодня эффективность IT-инфраструктуры становится одним из главных конкурентных преимуществ предприятий практически всех сфер экономики.
Конкурс для нас — это площадка для сравнения и выявления интересных идей, направлений развития IT-отрасли в Нижегородской области, и, конечно, для установления контактов с новыми, перспективными специалистами, талантливыми разработчиками и инженерами. «IT-проект года» позволяет нам, как говорится, держать руку на пульсе актуальных тенденций отрасли в нашем регионе.
Мы, как системный интегратор, работаем на этом рынке и должны меняться вместе с ним, заглядывая немного вперед, чтобы помочь нашим клиентам успешно конкурировать в новых условиях, не только создавать IT-инфраструктуру, но и стратегически развивать ее.
— Чем вам близка тема «Умного города», «Умного региона»?
— «Умный город» содержит в себе много различных аспектов — транспорт, ЖКХ, медицина, образование, безопасность — это понятие охватывает практически все аспекты жизни горожанина. Но с точки зрения IT, «умный город» — это консолидированная инфраструктура, единые ЦОДы, автоматизация процессов, удаленные пользователи, надежное оборудование, повышенные требования к безопасности данных — почти тоже, что и на предприятиях, только в несравнимо больших масштабах. Поскольку стратегическим направлением деятельности «СОНЕТ» является создание решений в области IT и инженерных систем для крупнейших российских компаний и госкорпораций, то проблематика «Умного города» нам очень близка и понятна. Нам удалось создать уникальный набор компетенций, что позволяет выступать единым подрядчиком в крупных комплексных проектах по целому спектру IT, инженерных систем и систем безопасности. Этим мы освобождаем заказчика от необходимости поиска нескольких подрядных организаций и руководства их деятельностью в течение реализации проекта.
— В каком направлении сейчас движется IT-рынок: в каких трендах и рисках развиваются компании?
— Среди рисков назову экономическую ситуацию в целом и валютный рынок в частности. Риски, связанные с нестабильностью курсов валют, сильно влияют на предпочтения клиентов вплоть до отказа что-то покупать. Но мы — многовендорная компания — у нас 52 партнера-производителя, с решениями которых мы работаем, поэтому мы можем предложить клиенту индивидуальный проект не только по его отраслевым, но и финансовым возможностям.
О трендах… если раньше наблюдался этап консолидации ИТ-мощностей, то сейчас мы видим тенденцию на построение резервных площадок, создание резервных ЦОД, чтобы обезопасить ИТ-инфраструктуру, обеспечить ее бесперебойную работу независимо от форс-мажоров и других факторов. Еще одна тенденция — корпоративная информация должна быть доступна и открыта, корпоративная сеть должна иметь возможность для работы с удаленными пользователями — и это создает условия для роста спроса на услуги информационной безопасности, антивирусного ПО. Еще один тренд — виртуализация рабочих мест, т.к. очень повышает операционную эффективность компании, что является сейчас одной из стратегических задач во многих компаниях.
Т.е. сейчас информация должна быть одновременно и защищена, и доступна. Бизнесу нужны гарантии безопасности, и главный вопрос здесь — доверие системному интегратору, к IT-специалисту. Поэтому мы и поддерживаем конкурс «IT-проект года».
— Над чем сейчас работает ваша компания?
— Сейчас работаем над рядом инфраструктурных проектов с крупными федеральными компаниями и госкорпорациями.
Newsroom24: последние новости
МФЦ в ТРЦ «РИО» оснастят инженерной инфраструктурой за 16 млн рублей Иск о банкротстве «Лысковского электротехнического завода» подан ФНС России 149 аукционов провел Фонд капитального ремонта Нижегородской области в 2018 году
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сценарий уже готов: как США обрушат рубль348
«Северный поток-2» нашел ответ на датский шантаж59
Лукашенко задумал антироссийский шаг288
Дач больше не будет8
Россияне скупают дачи108
Новости партнеров
Видео
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
25:44
ЦБ принял решение по ключевой ставке
Экономика
01:10
Лукашенко задумал антироссийский шаг
Экономика
02:38
Предложен способ отпускать россиян на пенсию раньше
Личный счет
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
00:55
Россиян лишат желания иметь валюту
Личный счет
01:02
Черноморское побережье оставят без жилья
Недвижимость
00:21
Санкции обвалят рубль
Рынки Экономика
02:14
Россиян ждет новый налог
Экономика Общество
25:12
Август наступил: чего ждать от «месяца катастроф»
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение