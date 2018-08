Гендиректор «СОНЕТ» Алексей Малышев: «Технологии создают возможности для развития»

Уже второй год подряд партнером конкурса выступает федеральный системный интегратор «СОНЕТ». О том, чем интересен конкурс и тенденциях на рынке информационных технологий Newsroom24 рассказал генеральный директор компании Алексей Малышев

— Алексей, расскажите, почему вы поддерживаете конкурс, что это дает компании?

— IT-решения — это, прежде всего, возможности. Без внедрения технологий бизнес сейчас просто не выживет. Поскольку в последние годы рынки в России не растут или растут очень медленно, то в перспективе большинство компаний не смогут реализовывать стратегии развития, основанные на быстром росте продаж. Значит, нужно увеличивать прибыльность бизнеса за счет снижения издержек. Поэтому сегодня эффективность IT-инфраструктуры становится одним из главных конкурентных преимуществ предприятий практически всех сфер экономики.

Конкурс для нас — это площадка для сравнения и выявления интересных идей, направлений развития IT-отрасли в Нижегородской области, и, конечно, для установления контактов с новыми, перспективными специалистами, талантливыми разработчиками и инженерами. «IT-проект года» позволяет нам, как говорится, держать руку на пульсе актуальных тенденций отрасли в нашем регионе.

Мы, как системный интегратор, работаем на этом рынке и должны меняться вместе с ним, заглядывая немного вперед, чтобы помочь нашим клиентам успешно конкурировать в новых условиях, не только создавать IT-инфраструктуру, но и стратегически развивать ее.

— Чем вам близка тема «Умного города», «Умного региона»?

— «Умный город» содержит в себе много различных аспектов — транспорт, ЖКХ, медицина, образование, безопасность — это понятие охватывает практически все аспекты жизни горожанина. Но с точки зрения IT, «умный город» — это консолидированная инфраструктура, единые ЦОДы, автоматизация процессов, удаленные пользователи, надежное оборудование, повышенные требования к безопасности данных — почти тоже, что и на предприятиях, только в несравнимо больших масштабах. Поскольку стратегическим направлением деятельности «СОНЕТ» является создание решений в области IT и инженерных систем для крупнейших российских компаний и госкорпораций, то проблематика «Умного города» нам очень близка и понятна. Нам удалось создать уникальный набор компетенций, что позволяет выступать единым подрядчиком в крупных комплексных проектах по целому спектру IT, инженерных систем и систем безопасности. Этим мы освобождаем заказчика от необходимости поиска нескольких подрядных организаций и руководства их деятельностью в течение реализации проекта.

— В каком направлении сейчас движется IT-рынок: в каких трендах и рисках развиваются компании?

— Среди рисков назову экономическую ситуацию в целом и валютный рынок в частности. Риски, связанные с нестабильностью курсов валют, сильно влияют на предпочтения клиентов вплоть до отказа что-то покупать. Но мы — многовендорная компания — у нас 52 партнера-производителя, с решениями которых мы работаем, поэтому мы можем предложить клиенту индивидуальный проект не только по его отраслевым, но и финансовым возможностям.

О трендах… если раньше наблюдался этап консолидации ИТ-мощностей, то сейчас мы видим тенденцию на построение резервных площадок, создание резервных ЦОД, чтобы обезопасить ИТ-инфраструктуру, обеспечить ее бесперебойную работу независимо от форс-мажоров и других факторов. Еще одна тенденция — корпоративная информация должна быть доступна и открыта, корпоративная сеть должна иметь возможность для работы с удаленными пользователями — и это создает условия для роста спроса на услуги информационной безопасности, антивирусного ПО. Еще один тренд — виртуализация рабочих мест, т.к. очень повышает операционную эффективность компании, что является сейчас одной из стратегических задач во многих компаниях.

Т.е. сейчас информация должна быть одновременно и защищена, и доступна. Бизнесу нужны гарантии безопасности, и главный вопрос здесь — доверие системному интегратору, к IT-специалисту. Поэтому мы и поддерживаем конкурс «IT-проект года».

— Над чем сейчас работает ваша компания?

— Сейчас работаем над рядом инфраструктурных проектов с крупными федеральными компаниями и госкорпорациями.