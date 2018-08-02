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Нижнетагильские теплосети уходят в банкротство перед отопительным сезоном
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Нижнетагильские теплосети уходят в банкротство перед отопительным сезоном 

РИА «ФедералПресс» 22 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Нижнетагильские тепловые сети» подали иск о своем банкротстве в арбитражный суд Свердловской области. Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел.
Задолженность муниципального предприятия составляют 34 млн рублей. Отметим, что на днях иск к теплосетям подала компания «ЭнергосбыТ Плюс», которая требует взыскать без малого четыре миллиона.
В НТТС отказались комментировать ситуацию корреспонденту «ФедералПресс». «Комментариев не будет», — передали слова руководства в приемной, отметив, что директор Сергей Козлов находится в отпуске. Пресс-секретарь администрации Нижнего Тагила Галина Кобяк не смогла прокомментировать ситуацию по телефону.
Примечательно, что Козлов стал директором теплосетей только в июне, когда и. о. главы города был назначен Владислав Пинаев. Тогда временный градоначальник поручил Козлову начать отопительный сезон «вовремя и без срывов».
«ФедералПресс» напоминает, что ранее «Энергосбыт Плюс» подал иск о банкротстве ивдельского «Тепловодоснабжения». Сумма требований тогда превысила 55 миллионов.
Фото: ФедералПресс / Денис Кочкин
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