Нижнетагильские теплосети уходят в банкротство перед отопительным сезоном

«Нижнетагильские тепловые сети» подали иск о своем банкротстве в арбитражный суд Свердловской области. Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел.

Задолженность муниципального предприятия составляют 34 млн рублей. Отметим, что на днях иск к теплосетям подала компания «ЭнергосбыТ Плюс», которая требует взыскать без малого четыре миллиона.

В НТТС отказались комментировать ситуацию корреспонденту «ФедералПресс» . «Комментариев не будет», — передали слова руководства в приемной, отметив, что директор Сергей Козлов находится в отпуске. Пресс-секретарь администрации Нижнего Тагила Галина Кобяк не смогла прокомментировать ситуацию по телефону.

Примечательно, что Козлов стал директором теплосетей только в июне, когда и. о. главы города был назначен Владислав Пинаев . Тогда временный градоначальник поручил Козлову начать отопительный сезон «вовремя и без срывов».

«ФедералПресс» напоминает, что ранее «Энергосбыт Плюс» подал иск о банкротстве ивдельского «Тепловодоснабжения». Сумма требований тогда превысила 55 миллионов.

Фото: ФедералПресс / Денис Кочкин