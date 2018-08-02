Желаемое за действительное: кому Усманов может продать акции «Арсенала»

В конце июля The Financial Times сообщила, что основатель USM Holdings Алишер Усманов готов продать свои 30% (18 695) акций футбольного «Арсенала». 11 лет российский миллиардер пытался заполучить место в совете директоров клуба, за который давно болеет, но безуспешно.

История деловых отношений Усманова и «Арсенала» началась в августе 2007 года, когда компания Red & White Holdings Ltd (соучредители — Усманов и Фархад Мошири ) выкупила 14,5% акций клуба у бывшего вице-президента Дэвида Дейна . По информации BBC, сделка обошлась Red & White в £75 млн Тогда нынешнему главному акционеру клуба — американскому бизнесмену Стэну Кронке — принадлежала доля в 12,9%. Для него «Арсенал» стал очередным спортивным проектом, но первым — в Европе. В США компании Kroenke Sports & Entertainment, существующей с 1999 года, принадлежит клуб НФЛ «Лос-Анджелес Рэмс», команда НХЛ «Колорадо Эвеланш», «Денвер Наггетс» из НБА, клубы в других видах спорта, а также несколько стадионов, билетный оператор, телесеть и прочее. В Штатах миллиардер, чье состояние Forbes оценивает в $8,3 млрд, известен как Молчаливый Стэн — он крайне редко дает интервью.

Отношения Усманова и Кронке сразу не сложились, но первый серьезный конфликт произошел в 2012 году. Тогда компания Усманова Red & White обратилась с открытым письмом к совету директоров клуба. Поводом стали высказывания исполнительного директора «Арсенала» Ивана Газидиса о том, что намерение Red & White получить представительство в совете директоров может дестабилизировать управление командой. Поскольку Кронке не хочет, чтобы его доля была размыта за счет привлечения внешних акционеров, «Арсенал» постоянно увеличивает долговую нагрузку, повышает цены на билеты и продает лучших игроков, утверждалось в заявлении Red & White. Тогда же в 2012-м Усманов критиковал менеджмент за продажу лидера команды Робина Ван Перси в « Манчестер Юнайтед ».

В 2016-м Алишер Усманов, который не раз заявлял о стремлении увеличить свое участие в «Арсенале», выкупил долю своего компаньона Фархада Мошири и стал вторым по величине акционером клуба — 30,04%. Тогда миллиардер заявил, что предан «Арсеналу» и продолжит владеть пакетом, который он рассматривает как долгосрочную инвестицию. По данным британского Forbes, акции Мошири обошлись Усманову в сумму около £200 млн Однако несмотря на увеличение доли, он так и не получил место в совете директоров.

К тому моменту главным акционером «Арсенала» стал Стэн Кронке , которому удалось консолидировать у себя 67,05% акций. В 2008-м он довел свою долю до 29,9% и взял на себя управление клубом, а весной 2011 года выкупил акции у Дэвида Фисмана (тогдашнего директора) и леди Нины Брейсвелл-Смит (невестки бывшего владельца клуба), заплатив за каждую £11 750 (BBC). Переговоры о покупке доли Брейсвелл-Смит вел и Усманов, но безуспешно.

Кронке тоже с самого начала воспринимал «Арсенал» как долгосрочный проект. Daily Mail писала, что американский бизнесмен планирует застать следующее чемпионство в должности президента клуба. Правда, с тех пор победы в премьер-лиге так и не случилось. Во второй половине нулевых клуб часто продавал лидеров, но масштабной активности на трансферном рынке не проявлял — после строительства нового стадиона «Эмирейтс» (открыт в 2006-м) приходилось экономить. Первый трофей с момента прихода Кронке «Арсенал» выиграл в 2014-м — Кубок Англии. Потом были еще две победы в Кубке (2015, 2017) и два Суперкубка (2015, 2017). Однако в чемпионате выше второго места «Арсенал» не поднимался

Несмотря на это, доходы клуба с 2008 года только росли. В сезоне 2016/17 выручка «Арсенала» впервые превысила £400 млн, о чем сообщил официальный сайт клуба.

В ежегодном рейтинге самых ценных футбольных клубов Forbes поставил «Арсенал» на 6-е место и оценил в $2,24 млрд, что на 16% выше цифры 2017 года. Клуб показал операционную прибыль в $178 млн Да, у «Арсенала» есть долги, но доходы по основным бизнес-направлениям (коммерция, ТВ, матчевые дни) растут. Так, в феврале 2018-го авиакомпания Fly Emirates продлила рекламный контракт с клубом (центральный логотип на футболке) до сезона 2023/24. Сделка стоит больше $250 млн Нынешний «Арсенал» — стабильно растущий актив. И нет ничего удивительного в том, что в апреле 2017 года, сообщает The Financial Times, Усманов предпринял попытку выкупить долю Стэна Кронке за £1,5 млрд Это было довольно щедрое предложение, но американец не согласился. Таким образом расстановка сил в управлении клубом не изменилась — Усманов по-прежнему никак не влиял на принятие ключевых решений.

Весной 2017-го в интервью Bloomberg Усманов раскритиковал руководство клуба за недостаточные инвестиции в развитие команды. В частности, «Арсенал» раз за разом проигрывал конкуренцию на трансферном рынке двум грандам из Манчестера. Однако даже предложение Усманова вложить в новых игроков личные средства в совете директоров не услышали.

Все эти годы Стэн Кронке и его управленцы просто игнорировали любые ремарки российского миллиардера. Усманов получал некоторую поддержку от фанатов, так как всегда позиционировал себя прежде всего поклонником «Арсенала» и стремился поддержать таких же, как он. Болельщики хотели видеть в управлении клубом человека, переживающего не только за финансовый успех, но и за трофеи. Однако их тоже не услышали.

И все же тлеющий конфликт, видимо, надоел и Кронке. В октябре 2017-го он предложил Усманову купить его долю за £525 млн, как написала The Guardian , но Усманов не принял предложение.

Однако в апреле 2018-го «Арсенал» объявил о расставании с тренером Арсеном Венгером , который руководил командой 22 года. Усманов всегда восхищался французским специалистом и, вероятно, предпочел бы оставить его в команде. «Сегодня очень грустный день в истории футбольного клуба „Арсенал“ , — процитировала слова миллиардера его пресс-служба в связи с уходом Венгера. В мае новым тренером команды стал испанец Унаи Эмери, трижды побеждавший в Лиге Европы с „Севильей“ и не справившийся с Неймаром в „ПСЖ“. А через пару месяцев появились сообщения о готовности Усманова продать свой пакет.

В 2012-м в интервью Forbes Усманов говорил о стремлении увеличить свою долю в „Арсенале“, о хорошей инвестиционной перспективе этого актива и обещал: „Я — болельщик, и я не собираюсь когда-либо продавать этот пакет, так как это клуб, который я считаю лучшим в мире“. Но болельщику особенно тяжело принять ситуацию, когда ресурсы что-то изменить есть, но возможности сделать это — нет. Кажется, Усманов просто устал от непривычной для себя роли — человека, от которого в предлагаемых обстоятельствах ничего не зависит.

Но продать долю будет не так просто. Да, спортивный рынок в целом растет, футбол — благодаря мировой популярности — особенно, а английский футбол — опережающими темпами. Треть „Арсенала“, конечно, перспективная инвестиция. Но, во-первых, это дорогой актив. Исходя из оценки Forbes, 30% акций могут стоить больше £500 млн А если учитывать отказ Усманова продать долю за £525 млн, то еще дороже. Во-вторых, пакет не подразумевает место в совете директоров, то есть участия в управлении клубом. Многих инвесторов это может отпугнуть. Логичной выглядит консолидация 97% акций у нынешнего владельца Стэна Кронке, но это наверняка обойдется ему дороже, чем остальным покупателям. Не факт, что стороны договорятся.

А, возможно, сообщение о продаже так и останется слухом. Усманов сохранит свой пакет и будет ждать, пока Кронке устанет от „Арсенала“.