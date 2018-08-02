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Добровольцы социальной службы храма провели благотворительную акцию
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Добровольцы социальной службы храма провели благотворительную акцию 

Наш Теплый стан 21 час назад
Фото: Наш Теплый стан
По благословению настоятеля храма Святой великомученицы Анастасии Узорешительницы в Теплом Стане протоиерея Александра Ковтуна состоялась благотворительная поездка в пансионат для пожилых людей.
Добровольцы социальной службы посетили пансионат для пожилых людей «Наша забота» в деревне Новый Киструс Рязанской области, а также в соседнем селе Деревенское навестили инвалида первой группы Аллу Семеновну Полякову.
В сопровождении сотрудников пансионата и протоиерея Димитрия добровольцы пообщались с насельниками и подарили им сладкие подарки. Всем нуждающимся передали необходимые средства гигиены по уходу за лежачими больными и одежду, которую собирали на приходе храма вмц. Анастасии в рамках июльской благотворительной акции.
«От сотрудников пансионата и протоиерея Димитрия передаем благодарность всем, кто смог принять участие в благотворительной акции и проявить заботу о пожилых людях, которые в этом очень нуждаются», говорится на сайте церкви.
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