Добровольцы социальной службы храма провели благотворительную акцию

По благословению настоятеля храма Святой великомученицы Анастасии Узорешительницы в Теплом Стане протоиерея Александра Ковтуна состоялась благотворительная поездка в пансионат для пожилых людей.

Добровольцы социальной службы посетили пансионат для пожилых людей «Наша забота» в деревне Новый Киструс Рязанской области, а также в соседнем селе Деревенское навестили инвалида первой группы Аллу Семеновну Полякову

В сопровождении сотрудников пансионата и протоиерея Димитрия добровольцы пообщались с насельниками и подарили им сладкие подарки. Всем нуждающимся передали необходимые средства гигиены по уходу за лежачими больными и одежду, которую собирали на приходе храма вмц. Анастасии в рамках июльской благотворительной акции.

«От сотрудников пансионата и протоиерея Димитрия передаем благодарность всем, кто смог принять участие в благотворительной акции и проявить заботу о пожилых людях, которые в этом очень нуждаются», говорится на сайте церкви.