Жителей Махачкалы призвали высвобождать пешеходные зоны города

Жителей Махачкалы призвали высвобождать пешеходные зоны городаИнспекционный рейд по вопросам сноса объектов, препятствующих пешеходным зонам, провел начальник отдела капитального строительства Управления по вопросам координации капитального строительства Мурад Алиев

В Махачкале демонтаж таких объектов проводится на проспекте Акушинского, 19 линия.

Подобные рейды проводились не впервые. Чуть раньше подобные мероприятия провели на других улицах Махачкалы.

В рамках рейда проверялись все документы у коммерческих владельцев объектов.

Мурад Алиев призвал жителей Дагестана содействовать созданию пешеходной зоны в рамках программы «Безопасные и качественные дороги».

Основная задача данной программы — свободное продвижение инвалидов-колясочников, женщин с маленькими детьми.