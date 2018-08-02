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Жителей Махачкалы призвали высвобождать пешеходные зоны города
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Жителей Махачкалы призвали высвобождать пешеходные зоны города 

Mirmol.ru 21 час назад
Фото: Mirmol.ru
Жителей Махачкалы призвали высвобождать пешеходные зоны городаИнспекционный рейд по вопросам сноса объектов, препятствующих пешеходным зонам, провел начальник отдела капитального строительства Управления по вопросам координации капитального строительства Мурад Алиев.
В Махачкале демонтаж таких объектов проводится на проспекте Акушинского, 19 линия.
Подобные рейды проводились не впервые. Чуть раньше подобные мероприятия провели на других улицах Махачкалы.
В рамках рейда проверялись все документы у коммерческих владельцев объектов.
Мурад Алиев призвал жителей Дагестана содействовать созданию пешеходной зоны в рамках программы «Безопасные и качественные дороги».
Основная задача данной программы — свободное продвижение инвалидов-колясочников, женщин с маленькими детьми.
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