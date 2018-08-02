10 самых дорогих монет в мире

Москва, 2 августа — «Вести. Экономика». Коллекционеры со всего мира мечтают заполучить редкие монеты, которые стоят огромных сумм, не сопоставимых с теми цифрами, которые нанесены на лицевую сторону монет.

Ниже мы расскажем о самых дорогих монетах в мире. 10. Монета Birch cent 1792 года

Ценность этой монеты для коллекционеров в том, что она — одна из самых первых монет, отчеканенных в Филадельфии в 1792 году.

На аверсе монеты помещено аллегорическое изображение Свободы и надпись «Свобода — мать науки и промышленности». На реверсе указан номинал.

Сейчас сохранилось всего около десятка таких монет.

На аукционе в 2015 году такая монета была продана за 2.2 млн долларов. 9. Монета в 10 центов 1792 года

Выпуск дайма был утверждён Монетным Актом от 1792 года, а чеканка начата в 1796 году.

С 1796 до 1837 г. даймы состояли из 89,24% серебра и 10,76% меди, так как требовалось, чтобы внутренняя ценность монет не превышала их номинальную стоимость.

В настоящий момент первые версии дайма стоят более 1 млн долларов. 8. Фунт ЮАР «Single 9» 1898 года

Фото:globalauctionplatform.com Интересная история этой южноафриканской монеты с годом чеканки 1898 заключается в том, что она фактически была отчеканена в 1899 г., то есть во время англо-бурской войны.

В то время ЮАР не могла изготовить нужный оттиск для чеканки с датой 1899, поэтому было решено отправить старый штемпель для изменения в Германию, но англичане его перехватили.

Сотрудники монетного двора к дате 1898 припечатали цифру 9.

Но такая монета получилась только одна. Затем стали чеканить правильно с 99. Монета получила название «Single 9».

Сейчас такая монета стоит 4 млн долларов. 7. Доллар 1804 года (Бюст Свободы)

Фото:pcgscoinfacts.com Серебряный доллар с изображением драпированного бюста Свободы на аверсе имеет несколько типов.

В 1795—1798 гг. чеканились монеты «Серебряный доллар», реверс которых повторял обратную сторону доллара-предшественника — доллара с изображением Свободы с распущенными волосами.

В 1798—1804 гг. чеканился «Серебряный доллар», на реверсе которого находилось изображение Большой печати США.

Все монеты «Серебряный доллар» чеканились на монетном дворе Филадельфии. Стоимость таких мнет составляет от 2 до 4 млн долларов. 6. Пять центов с изображением Свободы V 1913 года

Фото:pcgscoinfacts.com С приходом нового гравера Чарльза Барбера дизайн многих монет был видоизменен. В частности, 5 центов со щитом были заменены новым типом монеты.

На аверсе появилось характерное для монет того времени изображение женщины, которая символизирует Свободу.

На реверсе в центре венка из пшеницы, початков кукурузы и листьев табака расположена римская цифра V. На первых монетах под венком не было обозначения CENTS, как и на аналогичной трехцентовой медно-никелевой монете.

Выпуск монет данного типа был завершен в 1912 г. Однако в 1913 г. было отчеканено еще по меньшей мере 5 (известных) экземпляров, по всей видимости нелегально одним из сотрудников монетного двора.

О существовании монет данного типа 1913 г. стало известно только в 1920-х гг.

Одна из этих монет была продана в 2005 г. за $4 млн 150 тыс. Позже стоимость монеты выросла до более 5 млн долларов. 5. 10 долларов США с изображением Свободы в тюрбане

Фото:tangibleinvestmentsinc.com 10 долларов США с изображением Свободы в тюрбане — золотые монеты США номиналом в 10 долларов, которые чеканились с 1795 по 1804 годы.

За всё время было отчеканено немногим более 132 тысяч экземпляров. Несмотря на незначительный тираж монета имеет много разновидностей.

Изображение Свободы на аверсе обрамлено по бокам звёздами, сверху располагается надпись «LIBERTY», а снизу год выпуска.

Редкость и историческая ценность делают эту монету одной из самых дорогих в мире и одной из самых желанных для коллекционеров. Ее стоимость достигает 5 млн долларов. 4. Монета 1 золотой динар

Фото:sixbid.com Этот золотой динар периода Омейядов ушел на торгах в Лондоне в апреле 2011 г.

Данный экземпляр вызвал настоящий ажиотаж среди коллекционеров и был продан за $6,03 млн — сумму, превысившую первоначальную оценку экспертов больше чем в 10 раз.

Одна из самых редких исламских монет датируется 723 г. н. э.

Считается, что она была отчеканена в связи с паломничеством правившего тогда халифа в Мекку.

Монету приобрел частный европейский коллекционер. 3. Монета Brasher Doubloon 1787 года

Фото:alux.com Она создана американским ювелиром, мастером серебряных дел Ефремом Брашером. Это человек еще в 1787 г. подал прошение властям Нью-Йорка об осуществлении чеканки медных монет, которое было категорически отклонено.

Тем не менее Брашер смог создать различные медные монеты в качестве дополнения к небольшому ранее выпущенному количеству золотых монет.

Монета, как признаются нумизматы, имеет беспрецедентное историческое значение: указанный драгоценный раритет стал популярным с первых дней обращения.

Ее стоимость составляет $7.4 млн 2. Монета «Двойной орел» Сент-Годенса 1933 года

Фото:alux.com Золотая монетка с номиналом, равным $20, чеканилась с изображенным на ней двуглавым орлом Монетным двором в США.

Ходила с 1907 и по 1933 гг. Saint-Gaudens Double Eagle назвали в честь дизайнера, создавшего ее — Огастеса Сент-Годенса.

Он самым, пожалуй, первым ответил на призыв со стороны президента (тогда им был еще Теодор Рузвельт ) относительно украшения американских монет.

На одной стороне этой монетки изображен орел, а вот на другой расположилась статуя Свободы с факелом. В 1933 г. отчеканено было более чем 455 тыс. экземпляров.

Правда, сохранились на данный момент только считанные экземпляры, поскольку монеты пришлось переплавить по причине отказа страны от золотого стандарта.

Ее стоимость оценивается в $7 370 000. 1. Монета Flowing Hair dollar

Фото:pcgscoinfacts.com Такой доллар является самой первой серебряной монетой, выпущенной на территории США. Ее номинал — всего 1 доллар. Чеканилась же эта монета на протяжении 1794-1795 гг. на монетном дворе, расположенном в Филадельфии.

За 2 года работы «станка» выпущено было больше 162 тыс. монет.

Запоминающемуся аверсу и реверсу монеты вся страна благодарна граверу по имени Роберт Скотт

На аверсе монеты содержится изображение профиля женщины с распущенными волосами, что символизирует Свободу.

Над самим бюстом располагается слово LIBERTY, по бокам вместе с тем имеется 15 шестиконечных звезд (соответствует числу штатов, имеющихся на момент выпуска указанной монеты). Таким образом, 8 звезд располагается слева, а еще 7 имеется справа.

В центре этого реверса располагается белоголовый орлан, являющийся геральдическим символом США. Само по себе изображение орлана располагается в центре красивого венка из оливковых ветвей. Номинал монеты — всего 1 доллар, он обозначается на гурте HUNDRED CENTS ONE DOLLAR OR UNIT.

Сама по себе монета имела не очень большой тираж. К примеру, еще в 1794 г. поступило в обращение ровно 1758 монет. Что ж, до сегодняшнего дня дожило примерно два сотни.

Первоначально в 1794 г. было отчеканено 2 тыс. монет, 242 из которых сразу же были уничтожены по причине плохого качества.

В 2005 г. была продана за $7,85 млн, позднее, а именно 24 января 2013 г. была продана за $10 млн, установив новый рекорд в истории.