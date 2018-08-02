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На Белинского — Декабристов снесли хипстерскую мини-кофейню
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На Белинского — Декабристов снесли хипстерскую мини-кофейню 

e1.ru 20 часов назад
Фото: e1.ru
В Октябрьском районе Екатеринбурга снесли два нестационарных объекта, признанных нелегальными. Исчез с лица екатеринбургской земли киоск-кофейня на Белинского — Декабристов. Стильное оформление витрины с картинкой бородатого кофемана и подписью «Быть заметным просто» не спасло незаконный киоск от законной ликвидации.
По информации администрации района, павильон был установлен без соответствующих разрешительных документов, то есть не состоял в перечне утверждённых мэрией нестационарных объектов.
Второй киоск — в нём торговали овощами и фруктами — снесли на Восточной, 76. В администрации напомнили владельцам подобных павильонов, работающих в Екатеринбурге на незаконных основаниях, что демонтировать свои объекты они должны сами.
О том, как в Екатеринбурге борются с незаконными киосками и почему этот процесс идёт так сложно, читайте в нашем мини-интервью с главой городского комитета по товарному рынку Еленой Чернышевой.
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