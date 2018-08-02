На Белинского — Декабристов снесли хипстерскую мини-кофейню

В Октябрьском районе Екатеринбурга снесли два нестационарных объекта, признанных нелегальными. Исчез с лица екатеринбургской земли киоск-кофейня на Белинского — Декабристов. Стильное оформление витрины с картинкой бородатого кофемана и подписью «Быть заметным просто» не спасло незаконный киоск от законной ликвидации.

По информации администрации района, павильон был установлен без соответствующих разрешительных документов, то есть не состоял в перечне утверждённых мэрией нестационарных объектов.

Второй киоск — в нём торговали овощами и фруктами — снесли на Восточной, 76. В администрации напомнили владельцам подобных павильонов, работающих в Екатеринбурге на незаконных основаниях, что демонтировать свои объекты они должны сами.