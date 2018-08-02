В России предлагают возродить заготконторы

Люди должны иметь право собирать дары леса не только для собственных нужд, но и на продажу, уверен председатель Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев . Законопроект, разрешающий торговлю грибами и ягодами, он планирует внести в палату в сентябре. О других инициативах комитета, в том числе по защите территорий Байкала и переходе на новую систему долевого строительства, депутат рассказал « Парламентской газете ».

— Николай Петрович, сейчас продажа дикоросов — собранных в лесу грибов, ягод, орехов — не разрешена. Как так получилось и собираетесь ли вы это исправить?

— 14 сентября мы проведём в Госдуме парламентские слушания по вопросам использования лесных ресурсов. Будем обсуждать эту проблему, после чего, надеюсь, внесём законопроект, который даст людям возможность зарабатывать, собирая дары леса, и возродит заготовительные конторы, которые станут работать в том числе на базе потребкооперативов.

Дело в том, что в советские времена работали заготконторы, и школьник или студент, сдав грибы, ягоды, орехи, мог заработать себе неплохие деньги. Но когда 10 лет назад создавали новую редакцию Лесного кодекса, в нём написали, что грибы и ягоды граждане могут собирать только для собственных нужд, и заготконторы практически повсеместно исчезли. Механизм, как исправить эту ситуацию, мы обсуждаем, но уже обрисовываются предложения из разных регионов, которые мы получили в рамках масштабного Национального лесного форума, прошедшего под эгидой Государственной Думы в пяти федеральных округах.

Кстати, в прошедшую сессию мы наконец исправили ещё одну ошибку десятилетней давности — приняли закон, разрешающий людям собирать валежник, образовавшийся в лесу в результате погодных условий.

— В парламенте была большая дискуссия по поводу решения Правительства сократить водоохранную зону Байкала. Что нужно делать, чтобы сохранить уникальную природу озера?

— Считаю, что здесь вопрос даже не в самом факте сокращения, а в механизме принятия такого решения. Ситуация такова — все охранные границы озера Байкал могут меняться распоряжением Правительства, то есть документом, который даже не требует публичного обсуждения. В итоге таким распоряжением несколько лет назад в одночасье увеличили границу охранной зоны Байкала до 30-40 километров, включив в неё посёлки, городки, из-за чего у их жителей появилась масса проблем и ограничений, а потом также без публичного обсуждения взяли и сузили границы обратно. Поэтому я недавно внёс законопроект, который предлагает оставить в полномочиях Правительства устанавливать охранные зоны Байкала, но делать это только постановлением, то есть документом, который подлежит обязательно публичному обсуждению. В осеннюю сессию будем рассматривать этот законопроект.

Сейчас все охранные границы озера Байкал могут меняться распоряжением Правительства, то есть документом, который даже не требует публичного обсуждения.

Для Байкала нужно сделать ещё многое. Например, сейчас ни один вид бизнеса, даже туристического, практически не имеет законного права работать там, но он работает, и не совсем на законных основаниях. Это показывают и многочисленные проверки, которые сейчас проводятся природоохранной прокуратурой. Считаю, что мы должны, с одной стороны, легализовать работающий бизнес, так как он даёт рабочие места, развивает туризм и регион в целом, а с другой — установить жёсткие и понятные правила для того, чтобы он не наносил вред экологии.

Есть ещё огромная проблема, связанная с ликвидацией залежей лигнина, которые остались от Байкальского целлюлозно-бумажного комбината . Каждый год мы слышим о выделяемых государством средствах на рекультивацию, а потом — о неэффективном использовании этих денег. Поэтому мы будем усиливать парламентский контроль, привлекать общественность и, надеюсь, добьёмся ликвидации залежей.

— Вы возглавляете рабочую группу по защите прав участников долевого строительства. Что удалось сделать для них в весеннюю сессию и чем предстоит заняться осенью?

— По поручению президента эта система будет полностью изменена, потому что, как бы мы ни донастраивали закон о долевом строительстве, ежегодно появлялось 40-50 тысяч обманутых дольщиков. И основные изменения законодательства для этого были приняты в эту сессию. С 1 июля 2019 года любой новый проект, в рамках которого станут реализовать квартиры на этапе строительства, будет осуществляться через механизм так называемых эскроу-счетов, то есть целевых счетов, на которые граждане положат деньги, а банк — профинансирует строительство. И самое главное, что средства, которые человек внесёт в банк на своё жильё, будут застрахованы на сумму 10 миллионов рублей. Я абсолютно убеждён, что эти нормы исключат из рискового поля наших граждан.

Что касается обманутых дольщиков, которые есть сегодня, мы тоже предусмотрели целый ряд мер. Это бесконкурсная передача участков застройщику, который взялся за достройку проблемных объектов, передача публично-правовой компании Фонд защиты прав участников долевого строительства права достраивать любые проблемные объекты за счёт дополнительных взносов регионов и федерального бюджета. Кроме того, с начала этого года вступили в силу нормы, которые исключили период наблюдения при банкротстве застройщика, значительно сократив сроки этой процедуры.

Вкупе все эти изменения законодательства позволили в этом году государству оперативно вмешаться в ситуацию с Urban Group. Уже прошли суды, которые признали банкротами входящие в неё компании, и планируется, что в ближайшее время продолжится строительство этих домов.

Есть много спекуляций относительно того, что все застройщики уйдут с рынка или цены резко поднимутся. Но я вижу, что эти заявления либо не имеют под собой никакого основания, либо фабрикуются кем-то для достижения своих целей.

— Как вы считаете, какие могут возникнуть новые трудности у тех, кто решит вложиться в квартиру на стадии строительства с помощью новой системы эскроу-счетов?

— Есть много спекуляций относительно того, что все застройщики уйдут с рынка или цены резко поднимутся. Но я вижу, что эти заявления либо не имеют под собой никакого основания, либо фабрикуются кем-то для достижения своих целей. Есть факты, что некоторые компании с вступлением закона демонстративно повысили цены на свои квадратные метры. А на каком основании?

Ведь все нормы закона относятся к тем проектам, которые начнут реализацию только с июля 2019 года, а не к тем, квартиры которых уже продаются полным ходом на протяжении пары лет. Но, конечно, понятно, что переход на банковское финансирование долевого строительства — очень серьёзная реформа, и мы будем держать руку на пульсе и смотреть, какие настройки законодательства понадобится осуществить.