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Усадьбу Орловых-Денисовых предлагают спасти путем выкупа у владельцев
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Усадьбу Орловых-Денисовых предлагают спасти путем выкупа у владельцев 

АСН-Инфо 19 часов назад
Фото: АСН-Инфо
Разрушающийся памятник культуры «Усадьба Орловых-Денисовых» и парк вокруг него в Коломягах предлагается спасти путем выкупа государством.
Соответствующие обращения в Министерство культуры РФ, а также губернатору Санкт-Петербурга и в Росрееестр направила руководитель петербургских справедливороссов Марина Шишкина.
Она сообщает, что с тех пор, как в 2011 году объекты культурного наследия федерального значения были переданы частной организации ООО «БалтикСтрой», реставрация усадьбы так и не началась, должный уход за территорией парка не осуществлялся.
КГИОП неоднократно выявлял нарушения ООО «БалтикСтрой» условий охранного обязательства — организацию штрафовали на сумму от 50 тыс. до 150 тыс. рублей.
Политик отмечает, что в последние годы среди недобросовестных застройщиков популярна практика доведения зданий до аварийного состояния и дальнейший их снос в целях извлечения максимальной коммерческой выгоды, жители Коломяг крайне озабочены вероятностью аналогичной ситуации с усадьбой Орловых-Денисовых.
«Ситуация с усадьбой Орловых-Денисовых могла бы быть разрешена именно путем выкупа государством. По мнению многих жителей Коломяг, которое я полностью разделяю, превращение усадьбы Орловых-Денисовых в культурный центр является оптимальным способом её современного использования», — убеждена Марина Шишкина.
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