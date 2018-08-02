Усадьбу Орловых-Денисовых предлагают спасти путем выкупа у владельцев

Разрушающийся памятник культуры «Усадьба Орловых-Денисовых» и парк вокруг него в Коломягах предлагается спасти путем выкупа государством.

Она сообщает, что с тех пор, как в 2011 году объекты культурного наследия федерального значения были переданы частной организации ООО «БалтикСтрой», реставрация усадьбы так и не началась, должный уход за территорией парка не осуществлялся.

КГИОП неоднократно выявлял нарушения ООО «БалтикСтрой» условий охранного обязательства — организацию штрафовали на сумму от 50 тыс. до 150 тыс. рублей.

Политик отмечает, что в последние годы среди недобросовестных застройщиков популярна практика доведения зданий до аварийного состояния и дальнейший их снос в целях извлечения максимальной коммерческой выгоды, жители Коломяг крайне озабочены вероятностью аналогичной ситуации с усадьбой Орловых-Денисовых.

«Ситуация с усадьбой Орловых-Денисовых могла бы быть разрешена именно путем выкупа государством. По мнению многих жителей Коломяг, которое я полностью разделяю, превращение усадьбы Орловых-Денисовых в культурный центр является оптимальным способом её современного использования», — убеждена Марина Шишкина.