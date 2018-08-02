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Подмосковный омбудсмен и отделение Фонда соцстрахования подписали соглашение
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Подмосковный омбудсмен и отделение Фонда соцстрахования подписали соглашение 

РИАМО 19 часов назад
Фото: РИАМО
Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова и управляющий подмосковным отделением Фонда социального страхования России Дмитрий Рябов подписали в РИАМО соглашение о сотрудничестве, которое установит общий порядок взаимодействия по защите и восстановлению прав жителей области.
«Здесь будет больше аналитической работы, уже будет больше проектов, когда мы будем централизованно изучать какую-то тему и на базе выводов будут рождаться те или иные предложения. Будем плотно взаимодействовать, мы будем иметь возможность совместно выходить с идеями, с какими-то предложениями, с поправками на федеральный уровень», — сказала Семенова.
Она отметила, что из общего количества жалоб, которые приходят в аппарат уполномоченного по правам человека в Подмосковье, порядка 9-10% касаются задержек при выплате компенсаций и несвоевременного поступления средств реабилитации.
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