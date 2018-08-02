OMV: Стоимость «Северного потока-2» может сохраниться даже при альтернативном маршруте

МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Строительство «Северного потока-2» при необходимости по альтернативному маршруту приведет к дополнительным затратам, однако общая стоимость проекта может и не измениться, заявил член совета управляющих австрийской OMV Манфред Ляйтнер.

OMV — один из европейских партнеров "Газпрома" по реализации проекта.

"Мы разработали альтернативный маршрут, Nord Stream 2 AG (оператор проекта — ред.) разработал. Для него не потребуется дополнительных разрешений. Его реализация приведет к дополнительным затратам, это правда. Но общая стоимость проекта все еще может сохраниться на прежнем уровне", — сказал Ляйтнер в ходе пресс-конференции.