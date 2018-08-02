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OMV: Стоимость «Северного потока-2» может сохраниться даже при альтернативном маршруте
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OMV: Стоимость «Северного потока-2» может сохраниться даже при альтернативном маршруте 

Прайм 19 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Строительство «Северного потока-2» при необходимости по альтернативному маршруту приведет к дополнительным затратам, однако общая стоимость проекта может и не измениться, заявил член совета управляющих австрийской OMV Манфред Ляйтнер.
OMV — один из европейских партнеров "Газпрома" по реализации проекта.
"Мы разработали альтернативный маршрут, Nord Stream 2 AG (оператор проекта — ред.) разработал. Для него не потребуется дополнительных разрешений. Его реализация приведет к дополнительным затратам, это правда. Но общая стоимость проекта все еще может сохраниться на прежнем уровне", — сказал Ляйтнер в ходе пресс-конференции.
В октябре 2017 года технический директор Nord Stream 2 AG Сергей Сердюков говорил, что компания проработала альтернативный вариант маршрута газопровода «Северный поток-2» на случай запрета Данией его прокладки в своих территориальных водах. Альтернативный маршрут длиннее основного всего на 10 километров. Таким образом, говорил Сердюков, это не приведет к серьезному увеличению стоимости проекта, которая оценивается в 9,5 миллиардов евро.
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