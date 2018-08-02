Дмитрий Артюхов посмотрел, как заготавливают древесину в Тольке, и вылетел в Красноселькуп

Сегодня, 2 августа, временно исполняющий обязанности губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов находится с рабочим визитом в Красноселькупском районе.

«Предприятие выполняет сразу несколько важных задач, среди которых — обеспечение древесиной коренных жителей Антипаютинской, Тазовской, Гыданской и Находкинской тундр. Этот процесс требует особого внимания. Заготовка и отправка дров должна идти без сбоев, строго по плану», — подчеркнул Дмитрий Артюхов.

С начала года в Тазовский район отгружено более 7 тыс. кубометров дров. В технологическом процессе задействованы 23 человека. Работает лесопильный цех. Толькинская лесоперерабатывающая компания — дочернее предприятие Ямальского ЛПК. Подготовленную древесину из Красноселькупского района отправляют в Тарко-Сале. Там её используют на производстве клеёного бруса и панелей-МХМ, предназначенных для изготовления жилых домов индивидуальной планировки, а также бань, гаражей и различных конструкций. С начала 2018 года ТЛК реализовала порядка 1500 кубометров пиломатериалов. Сейчас из продукции Ямальского ЛПК в Тольке строят два жилых дома по 24 квартиры в каждом. Сдача запланирована на середину 2019 года.

Затем врио губернатора осмотрел территорию, выбранную под строительство энергокомплекса. Целью данного проекта является создание высокоэффективного объекта генерации, состоящего из нефтяной электростанции мощностью 3,2 МВТ электрической энергии и, так называемой, мини-ТЭЦ мощностью 10,4 МВт, комбинированной выработки. Как сообщает пресс-служба главы региона, в перспективе объект должен обеспечить надёжное и качественное электро— и теплоснабжение лесопильного цеха, животноводческого хозяйства и жилых домов села, причём по сниженным тарифам.

Из Тольки Дмитрий Артюхов вылетел в районный центр — село Красноселькуп. Там глава региона посетит несколько важных социальных и инфраструктурных объектов, а также проведёт встречу с жителями района.