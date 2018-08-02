Ещё
Дмитрий Артюхов посмотрел, как заготавливают древесину в Тольке, и вылетел в Красноселькуп
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.24
$
63.49
73.61
73.77
Прогноз
06.08 – 13.08
$
62.40
72.70
Индексы и котировки Brent
73.39
–0.07 Золото
1207.30
–0.02 РТС
1140.96
+0.30
Динамика валют
EUR / USD
03.08
1.1591
–0.0131
20.07
1.1723
02.08
29.07
24.07

Дмитрий Артюхов посмотрел, как заготавливают древесину в Тольке, и вылетел в Красноселькуп 

ИА Север-Пресс 19 часов назад
Фото: ИА Север-Пресс
Сегодня, 2 августа, временно исполняющий обязанности губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов находится с рабочим визитом в Красноселькупском районе.
В поездке руководителя региона сопровождают депутат Госдумы РФ от Ямала Григорий Ледков, председатель окружного Законодательного Собрания Сергей Ямкин, вице-губернатор ЯНАО Ирина Соколова, заместители губернатора Татьяна Бучкова, Сергей Карасёв, Альбина Свинцова и Наталия Фиголь, а также директора профильных департаментов. В первой половине дня глава округа посетил село Толька. Здесь он осмотрел производственные мощности местной лесоперерабатывающей компании (ТЛК). Лес заготавливают на современном оборудовании по немецкой технологии с использованием колёсного комплекса харвестер-форвардер.
«Предприятие выполняет сразу несколько важных задач, среди которых — обеспечение древесиной коренных жителей Антипаютинской, Тазовской, Гыданской и Находкинской тундр. Этот процесс требует особого внимания. Заготовка и отправка дров должна идти без сбоев, строго по плану», — подчеркнул Дмитрий Артюхов.
С начала года в Тазовский район отгружено более 7 тыс. кубометров дров. В технологическом процессе задействованы 23 человека. Работает лесопильный цех. Толькинская лесоперерабатывающая компания — дочернее предприятие Ямальского ЛПК. Подготовленную древесину из Красноселькупского района отправляют в Тарко-Сале. Там её используют на производстве клеёного бруса и панелей-МХМ, предназначенных для изготовления жилых домов индивидуальной планировки, а также бань, гаражей и различных конструкций. С начала 2018 года ТЛК реализовала порядка 1500 кубометров пиломатериалов. Сейчас из продукции Ямальского ЛПК в Тольке строят два жилых дома по 24 квартиры в каждом. Сдача запланирована на середину 2019 года.
Затем врио губернатора осмотрел территорию, выбранную под строительство энергокомплекса. Целью данного проекта является создание высокоэффективного объекта генерации, состоящего из нефтяной электростанции мощностью 3,2 МВТ электрической энергии и, так называемой, мини-ТЭЦ мощностью 10,4 МВт, комбинированной выработки. Как сообщает пресс-служба главы региона, в перспективе объект должен обеспечить надёжное и качественное электро— и теплоснабжение лесопильного цеха, животноводческого хозяйства и жилых домов села, причём по сниженным тарифам.
Из Тольки Дмитрий Артюхов вылетел в районный центр — село Красноселькуп. Там глава региона посетит несколько важных социальных и инфраструктурных объектов, а также проведёт встречу с жителями района.
ИА Север-Пресс: последние новости
Безопасность и охрана труда. «РН-Пурнефтегаз» стал лучшим среди «дочек» Роснефти 5000 и 3000 рублей. Столько придется заплатить за загранпаспорт и водительские права Нужно расширить узкие места. Для каждой территории - своя стратегия развития
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сценарий уже готов: как США обрушат рубль348
«Северный поток-2» нашел ответ на датский шантаж59
Лукашенко задумал антироссийский шаг288
Дач больше не будет8
Россияне скупают дачи108
Видео
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
25:44
ЦБ принял решение по ключевой ставке
Экономика
01:10
Лукашенко задумал антироссийский шаг
Экономика
02:38
Предложен способ отпускать россиян на пенсию раньше
Личный счет
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
00:55
Россиян лишат желания иметь валюту
Личный счет
01:02
Черноморское побережье оставят без жилья
Недвижимость
00:21
Санкции обвалят рубль
Рынки Экономика
02:14
Россиян ждет новый налог
Экономика Общество
25:12
Август наступил: чего ждать от «месяца катастроф»
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение