Проект нового микрорайона от «ЮСИ» одобрили архитекторы Ростова

Социальные объекты и спортивные сооружения будут строить в Ростове-на-Дону. Один из крупнейших застройщиков России, группа компаний «ЮгСтройИнвест» планирует возвести в Пролетарском районе донской столицы жилой комплекс на участке площадью около 36 гектаров, расположенном рядом с Александровской рощей, в границах участка улиц Вересаева и Берберовской.

Проект нового микрорайона «ЮСИ» представила на общественных слушаниях, состоявшихся в городском департаменте архитектуры и градостроительства. В них участвовали главный архитектор города Роман Илюгин, представители городской администрации, разработчики проекта, активные горожане, приглашенные участники публичных слушаний.

Многие ростовчане заранее ознакомились с проектом. Информация была опубликована в СМИ, а в публичной библиотеке и департаменте градостроительства представлены макет-планы, наглядно демонстрирующие внешний вид будущего микрорайона.

Специалист ООО «Проектный институт архитектуры и строительства», главный архитектор проекта Елена Парчелли отметила, что на территории будут построены все необходимые социальные объекты: детские сады, школа, поликлиника, физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, дом быта. Предусмотрены также территории для занятий спортом и спокойного отдыха.

По словам Романа Илюгина, проект планировки участка в районе улиц Вересаева — Берберовской слушания прошел. «Слушания состоялись», — заявил главный архитектор Ростова-на-Дону после мероприятия журналистам.

В свою очередь, директор «ЮгСтройИнвенст-Дон» Игорь Папко рассказал, что проект полностью соответствует требованиям регионального законодательства в сфере строительства.

— Строительная отрасль меняется в соответствии с требованиями времени. Разрабатываются новые нормы, планировки, появляются новые типовые проекты. Мы над этим также работаем и держим руку на пульсе. Однако тренды, которые диктует современная строительная мода, зачастую оказываются не жизнеспособны в регионах. То, что проходит на «ура» в столице, до регионов доходит с опозданием или не доходит вообще. К примеру, большие квартиры, востребованные в мегаполисах, не популярны в регионах, так как у людей просто нет средств на их покупку и содержание.

Не нужно забывать и то, что сегодня все новые нормы преподносятся в художественной подаче. А теперь представьте, что будет, если эти проекты, где, зачастую не учитываются многие нюансы, будут реализованы. Они просто не смогут пройти ряд экспертиз, так как сильно оторваны от жизни. Если же подобный проект доработать в соответствии со всеми действующими нормативами, то он лишится всего лоска, всей вычурности.

Мы, в свою очередь, поддерживаем изменения в строительном законодательстве, но считаем, что к ним должны быть готовы и государственные экспертизы, и обычные люди.

За разъяснениями по теме «стандартного жилья» неоднократно были направлены запросы в Минстрой , и многочисленные ответы нас убедили в правильности выбранной компанией стратегией работы в регионах. В частности было сказано, что положение нормативного документа по увеличению доли комфорта могут носить лишь рекомендательный характер, а обязательными для применения являются требования минимально необходимые для обеспечения безопасности, в том числе требования включённые в Перечень национальных стандартов и сводов правил на основе которых проектируются микрорайоны, — пояснил директор «ЮгСтройИнвест— Дон» Игорь Папко.

«ЮгСтройИнвест» реализует проекты не только максимально комфортные, но и, в то же время, учитывающие требования надзорных органов. Жильё должно быть доступно для большинства жителей регионов. Таков и проект планировки участка рядом с Александровской рощей. Он полностью соответствует всем строительным нормам, которые диктует региональное и федеральное законодательство. Это его окончательная версия, в будущем не придутся его переделывать, он изначально создавался с применением действующих законодательных стандартов.

В пользу реализации проекта свидетельствует и тот факт, что часть квартир в новостройках «ЮСИ» передаст обманутым дольщикам. Это обязательное условие регионального законодательства. Проект одобрил член союза архитекторов России, почетный архитектор РФ Владимир Гейер

— Проект планировки я изучил, он выполнен грамотно, с соблюдением всех установленных норм. К сожалению, я не принимаю решений одобрить или отклонить, но могу сказать, что все представленная документация выполнена добротно, никакие законодательные нормы не нарушены. Детскими садами, школами, парковками микрорайон обеспечен, — подчеркнул он.