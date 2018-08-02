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В Подмосковье ежегодно обеспечивают техническими средствами реабилитации 55 тыс. инвалидов
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В Подмосковье ежегодно обеспечивают техническими средствами реабилитации 55 тыс. инвалидов 

РИАМО 18 часов назад
Фото: РИАМО
Ежегодно подмосковное отделение Фонда социального страхования (ФСС) России обеспечивает техническими средствами реабилитации 55 тысяч инвалидов, сообщил в четверг в ходе пресс-конференции в РИАМО управляющий отделением ФСС в Московской области Дмитрий Рябов.
В четверг в РИАМО уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова и управляющий подмосковным отделением Фонда социального страхования России Дмитрий Рябов подписали соглашение о сотрудничестве, которое установит общий порядок взаимодействия по защите и восстановлению прав жителей области.
«На сегодняшний день 75 тысяч людей, находящихся у нас на учете, из которых реально мы обеспечиваем (техническими средствами реабилитации — ред.) порядка 55 тысяч человек — это те люди, которые ежегодно получают изделия, а остальные стоят на учете», — сказал Рябов.
Он отметил, что Фонд социального страхования в прошлом году выдал жителям Подмосковья около 1,3 миллиона больничных листов.
«Проблемы по обеспечению техническими средствами — это размер компенсации, а также проблемы связаны с обеспечением теми или иными изделиями, которые люди хотят получить, но по законодательству они получают именно то изделие, которое у них прописано в индивидуальной программе реабилитации», — добавил Рябов.
Московское областное региональное отделение Фонда социального страхования РФ осуществляет свою деятельность по нескольким направлениям. За счет средств Фонда выплачиваются пособия по временной нетрудоспособности и в связи с материнством; осуществляются страховые выплаты пострадавшим на производстве, оплачиваются дополнительные расходы на их медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию.
Кроме того, региональное отделение Фонда принимает участие в реализации национального проекта «Здоровье» (в части оплаты медицинским организациям Московской области родовых сертификатов), обеспечивает инвалидов техническими средствами реабилитации.
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