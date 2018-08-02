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Совет по нацпроектам 1 октября рассмотрит проект по безопасным автодорогам
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Совет по нацпроектам 1 октября рассмотрит проект по безопасным автодорогам 

РЖД-Партнер 18 часов назад
Фото: РЖД-Партнер
«К середине августа должен быть сформирован паспорт проекта, чтобы к 1 октября, в соответствии с указом [президента], вынести его на Совет при президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам», — говорится в сообщении.
"Вице-премьер отметил, что этот проект призван обеспечить возможность экономического роста регионов, дать качественные транспортные услуги и спасти огромное количество жизней", — отметили в кабмине. Акимов также подчеркнул, что при подготовке и реализации проекта будет применен подход, предусматривающий поддержку не только регионов, где она необходима для достижения нормативных показателей. «Важно не дестимулировать те субъекты, где на данный момент уже многое сделано для развития дорожной сети и выполнения других задач», — говорится в сообщении.
На совещании были рассмотрены вопросы о планах реализации национального проекта, о подготовке программ по проведению дорожных работ в субъектах РФ и о роли регионов в достижении целевого показателя по снижению смертности в дорожно-транспортных происшествиях. По итогам совещания Акимов заявил, что подобные мероприятия будут проходить на регулярной основе.
В совещании приняли участие министр транспорта Евгений Дитрих, заместитель руководителя Росавтодора Игорь Астахов, начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД Михаил Черников, представители заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, руководители и представители органов власти субъектов Федерации.
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