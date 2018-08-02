Вятские власти не смогли найти управы на продавцов «фуфыриков» 

Торговля «в убыток» приносит прибыльСам этот термин очень точно отражает ситуацию. Хоть различные очистители стекол и прочая бытовая химия и дешевая парфюмерия на спирту изначально предназначаются именно для домашних нужд, на практике львиная доля потребляется в виде банального алкоголя ввиду его дешевизны. Так, 100-граммовый «фуфырик» крепостью более 70 градусов официально должен стоить не менее 58 рублей, что в пересчете «градус-цена» приближает его к стоимости водки. Но на практике, невзирая на ценники с цифрой 60, продают «фуфырики» за 30 рублей. Такая торговля как бы в убыток кажется странной только непосвященным. Просто при снижении официальной цены в два раза обороты настолько велики, что легко нивелируют «скидку». Но, по словам начальника отдела организации применения административного законодательства УМВД России по Кировской области Алексея Леванова, на практике ведение двойной бухгалтерии доказать крайне сложно. А если такое дело доходит до суда, служители Фемиды верят покупателям, которые утверждают: приобретали флакон по официальной цене. — Сегодня серьезных ограничений по продаже спиртосодержащих жидкостей нет, — говорит полицейский. — Даже если все задокументировано и нам удастся доказать факт незаконной продажи, убыток от штрафа в размере от двух до четырех тысяч рублей предприниматель компенсирует за одну ночь продаж. И не факт, что вообще его оплатит. Часто истинные владельцы оформляют бизнес на подставные лица. А у них нет ни имущества, ни постоянных источников доходов и взыскать с них нечего. Леванов привел в пример одного такого частного предпринимателя, которого за последние два года 17 раз привлекали к административной ответственности, но штрафы на общую сумму в 160 тысяч рублей так и не оплачены. Единственная эффективная мера — арестовать товар, тогда штраф оплачивается мигом. Но для этого тоже нужно доказать, что товар планировалось продать незаконно, по заниженной цене. Что опять же крайне сложно. Мешает дырка в законеПо словам Леванова, бойкая торговля «фуфыриками» процветает из-за несовершенства законодательства. О необходимости более жестко регулировать эту сферу (вплоть до полного запрета) говорилось неоднократно, но соответствующий нормативный акт так и не принят. Были и предложения передать полномочия по регулированию оборота бытовой спиртосодержащей жидкости регионам, поскольку на месте проще учесть особенности. Но и это предложение пока не прошло в Госдуме. Поэтому сейчас идет поиск альтернативных путей воздействия на ситуацию. Например, неплохо зарекомендовало себя расторжение договоров аренды с предпринимателями, которые торгуют «фуфыриками», когда такие объекты находятся в муниципальной собственности. По словам начальника управления развития предпринимательства и потребительского рынка администрации Кирова Александра Сидельникова, в прошлом году было расторгнуто семь таких договоров. — Мы об этой проблеме знаем, — говорит он. — Жалобы от людей идут постоянно. В свое время этим грешили и крупные торговые сети. Мы их собрали, поговорили, они все поняли, и теперь на прилавках больших магазинов «фуфыриков» нет. Сейчас ими торгуют в мини-маркетах «24 часа» и им подобных. Как правило, их реальные собственники — выходцы с Кавказа. В ближайшее время мы намерены собраться, в частности, с представителями азербайджанской диаспоры и поговорить. Но это не так просто. У них есть жесткая логика: «Кто-то выпускает, мы продаем. Что мы нарушаем?»Открыто круглосуточноПо данным Сидельникова, сейчас в городе 95 торговых точек типа «24 часа». И если на киоск, расположенный на муниципальной земле, поступают жалобы, то договор с хозяином расторгается сразу. Другое дело, если такой мини-маркет расположен в жилом доме. Печальный пример этого привел присутствовавший на «круглом столе» житель дома по улице Маклина в Кирове Виталий Шустов. — У нас в доме расположено мини-кафе, рядом — мини-маркет, — рассказывает он. — У меня маленький ребенок, и на протяжении пяти лет, что мы живем в этом доме, еще не было ни одной летней ночи, чтобы я мог спать, открыв окно. Постоянные драки, шум, мат… Нужду справляют тут же. Территория грязная, а навести порядок не можем: приберем — через день снова то же самое. Пьяные водители приезжают, из машин вываливаются. Я сам двоих «прав лишил». Писал заявление в разные инстанции, но все отвечают — нарушений нет. Как нет, если полиция ездит к нам, как к себе домой? Стражи порядка приедут, успокоят дебоширов и уедут, а те снова собираются. Людей жалко, но другие участники «круглого стола» справедливо заметили, что жильцы дома сами способствуют беспорядкам. Ведь по закону, чтобы открыть такое заведение в жилой многоэтажке, нужно согласие собственников. Кроме того, есть вопросы по переводу помещения из жилого в нежилое: если это магазин, должны быть определенные требования к той же системе вентиляции и другому оборудованию. Сегодня же многие мини-маркеты — конурки размером два на два метра, да еще без стационарного туалета. Прозвучала мысль и о том, чтобы продажу алкоголя и спиртосодержащих жидкостей законодательно разрешить только в специализированных магазинах или отделах, где бы не было продуктов питания, поскольку продажа алкоголя по времени ограничена. А сегодня время работы магазина — прерогатива собственника. Но, как заметил Александр Сидельников, нельзя ограничивать всех одинаково. — Не секрет, что сегодня торговля выживает во многом благодаря спиртному, — говорит он. — Уберем алкоголь и сигареты из магазина, и ему выжить будет сложно. Пойдут жалобы: где молоко с хлебом купить?Как заметил член региональной общественной палаты Евгений Сметанин, интересы бизнеса сегодня превалируют над социальными интересами. Магазины бытовой химии работают круглосуточно, но вряд ли кто-то ночью пойдет покупать стиральный порошок. Все это прекрасно понимают, а народ спивается. По его словам, уговорами действовать здесь бесполезно, нужно принимать запретительные меры. КомментарийВладимир Яговкин, председатель комитета по аграрным вопросам, предпринимательству и торговле Законодательного собрания Кировской области:— Все опять же упирается в федеральное законодательство. Мы по два раза в год рассматриваем эту проблему на комитете, но каждый раз все заканчивается лишь разговорами. Сейчас надежда на то, что в марте в Госдуму внесен законопроект, который предусматривает ограничение продажи алкоголя в домах и на прилегающих территориях. Там же прописано право местных органов власти устанавливать дополнительные ограничения. В том числе полный запрет на продажу алкоголя в общепите по решению собрания собственников дома.