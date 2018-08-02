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Более 20 волгоградских предприятий смогли выйти на международный рынок
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Более 20 волгоградских предприятий смогли выйти на международный рынок 

АиФ Волгоград 18 часов назад
Фото: АиФ Волгоград
В первом полугодии 2018 года более 20 волгоградских предприятий металлургии, легкой, химической и строительной отраслей, а также машиностроения начали экспортировать свою продукцию.
По данным пресс-службы губернатора, для расширения международного экономического сотрудничества региональным компаниям оказывают меры господдержки, одна из которых — софинансирование крупных зарубежных выставочных мероприятий через Российский экспортный центр. Предприятиям компенсируют до 80% затрат на аренду помещений, доставку продукции и услуги переводчиков. Такой поддержкой в 2017 году воспользовалось более 15 компаний. Бизнесмены смогли посетить выставки в Китае, Вьетнаме, Чехии, ОАЭ, Казахстане, и наладить деловые контакты с зарубежными партнерами. В первом полугодии 2018 года международные мероприятия посетило более 20 компаний, в частности АО «Газпром химволокно», завод «Волтайр-Пром», «КАУСТИК», АО «Себряковцемент», «Волгограднефтемаш», НПО «Броня» и другие. В настоящее время в РЭЦ и Минпромторге на рассмотрении находится более 10 заявок от предприятий Волгоградского региона.
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